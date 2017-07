Tre skytestevner samtidig

Surnadal skytterlag, Bæverdalen skytterlag og Hjelmen skytterlag kjører alle skytestevner denne helga med vanlig 35 skudds program.

Det er premiering i hvert enkelt stevne, men også stor prestisje i å vinne det hele sammenlagt.

Mange skyttere benytter i alle fall anledningen til å skyte stevner på alle tre banene som en solid oppkjøring til årets Landskytterstevne i Førde med oppstart kommende torsdag.

Fredag kveld traff vi blant annet noen rindalinger som etter kveldens skyting hadde gjort unna sine tre stevner - i Bæverdalen torsdag kveld, i Bøfjorden tidligere på kvelden fredag og med det siste stevnet på Angråmyra i Surnadal litt over klokka 20 fredag kveld.

Arnfinn Berdal fra Rindal skytterlag og Bjørn Haugen fra Valsøyfjord hadde begge fått litt skjeve serier i Bøfjorden, grunnet noe vind de ikke hadde klart å lese. Berdal varsler at han har ikke tenkt seg til Førde i år.

På Angråmyra møtte vi også noen lovende juniorer i Margrete Dalsegg fra Øvre Surnadal og Karen Snekvik fra Surnadal. Vi konstaterte at det ble litt for mange niere til å holde vanlig toppnivå for de to.

Det var nok krevende forhold med uberegnelig sidevind og skarpt sollys på skivene fredag kveld, for dette er skyttere som vanligvis er i stand til å skyte 350 poeng under gode forhold.

Vi kommer tilbake med mer stoff fra trippelstevnet med resultater i Driva på onsdag.