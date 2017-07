Politiet melder på Twitter om et jordras ved Fylkesveg 191 i Eikesdalen. Raset har ikke gått over vegen, men nødetatene er på stedet. Sea King redningshelikopter har også søkt over rasstedet, men ifølge politiet har raset gått i ulendt terreng, og en ser ingen grunn til å tro at personer skal være tatt av raset.