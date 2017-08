- Sett av denne kvelden!

Det gjøres igjen klart for «Allsong på Nordstrand». Etter at fjorårets arrangement ble flyttet en uke på grunn av været, ble det en gedigen suksess da kvelden endelig var kommet. Folk møtte i flokk og følge ved Heggemsnaustet for å bli med på allsang.

– Det skein opp og ble blikkstille da vi arrangerte allsang i fjor. Da kom det rundt 200 personer med stort og smått, og det lå også mange båter lå utenfor her. Stemningen var kjempegod, så det fristet til gjentakelse, forteller den blide gjengen vi møter ved Heggemsnaustet på Nordstranda i Bøfjorden, der det hele skal foregå.

Håper på mye folk

De fire forsangerne er «Fjordafrøknånj»; Gjertrud Heggem, Tanja Heggem, Bodil Kvam Aasbø, pluss Bjørn Kåre Stjern. Noen barn og unge blir også med, og dessuten bidrar «Dalakarrainj», med Tore Settemsdal på trommer, Lars Settemsdal på bass og Per Jarle Riksheim på gitar. Det ligger dermed an til mye fin sang og vakre toner.

– Arrangementet blir egentlig en kopi av fjorårets arrangement, men foruten noen få av sangene som var med i fjor blir repertoaret nytt i alle fall, forteller de.

I år som i fjor vil Åsskard bygdekvinnelag sørge for servering av kaffe og kaker, og årets konferansier blir også den samme; Gøran Bolme.

– Folk får utdelt sanghefte når de kommer, slik at de kan synge med. Det er nedlagt mye arbeid i dette, så vi håper naturligvis på mye folk, og at de blir med og synger.

– Rensk stemma og møt opp

Det loves allsang med kjente og kjære melodier av blant andre ABBA, Beatles, Halvdan Sivertsen og Alexander Rybak, for å nevne noen. Det presiseres at folk sjøl må ha med seg stol eller noe å sitte på. «Scena» vil bli ved naustet, mens publikum plasseres oppover grasbakken på øversida.

– Det hadde vært aller finest å ha scena på brygga og at publikum hadde sittet ned mot sjøen på begge sider av naustet, men floa kommer så høgt at det går ikke, fastslår Bodil.

Sjøl om arrangementet ikke starter før i sekstida om kvelden, starter serveringen allerede en time før, så her er det bare å møte opp og kose seg, hele denne forhåpentligvis fine sommerkvelden. Oppfordringen til folk fra fjern og nær er i alle fall klar;

– Sett av denne kvelden til en minnerik sommerkveld ved sjøen, rensk stemma og møt opp! Dette er faktisk et kjøle bra arrangement asså!

Kun voksne betaler en høgst overkommelig billett, mens barn opptil 15 år går inn gratis. Litt værforbehold må de likevel ta på et utendørsarrangement som dette, så dersom været blir for ille utsettes allsangkvelden helt til været spiller på lag.