NM-kamp i Surnadal

Det er NM-kampen mellom Skaun og KHK som er lagt til Surnadal idrettshall den 20. august. Forut for kampen blir det arrangert treningsleir over to dager, der alle er invitert.

Skaun og KHK ønsker dere velkommen til en herlig håndballsøndag i Surnadal Idrettshall. Vinneren av førsterundekampen møter Molde elite i runde to.

De som er under 18 år og har deltatt på treningsleiren som arrangeres i hallen 18.08-20.08 har fri inngang.