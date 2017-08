Flyttes til lørdag

Først ble det planlagt at årets utgave av «Allsong på Nordstrand» i Bøfjorden skulle arrangeres søndag 13. august. Men da dette er et utearrangement er man helt avhengige av at været er brukbart, og våte meldinger gjorde at arrangementet ble flyttet til søndag 20. august. Nå har arrangørene bestemt at de flytter fram dette en dag, slik at det altså blir lørdag i stedet for søndag.

– Vi beklager at det ble så mye fram og tilbake, men vi kan ikke stå ute i øsende regn og synge, det blir ikke trivelig for noen. Så med et blikk på værmeldingen har vi altså bestemt oss for at vi flytter det fram en dag og tar det nå på lørdag, sier Gjertrud Heggem, som er en av arrangørene.

Også fjorårets arrangement ble flyttet på grunn av været, men ble en gedigen suksess da kvelden endelig kom. Så er det å håpe at værgudene spiller på lag og at lørdagskvelden ved Heggemsnaustet blir en like stor publikumsvinner i år også.

– Vi håper mange kommer og blir med oss og synger!