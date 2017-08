Klart Sp-nei til deponi på Raudsand

Et samlet tillitsmannskorps i fylkespartiet sier i en uttalelse at de er imot etablering av det planlagte deponiet.

I uttelsen sier fylkespartiet: Senterpartiet i Møre og Romsdal er imot etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand og krever at myndighetene nå undersøker situasjonen i de tidligere gruvene og rydder opp og sikrer området mot ytterligere forurensning.

Vi har allerede nok kunnskap om risikoen ved etablering av et giftdeponi på Raudsand til å vite at det vil gi et negativt omdømme for andre næringer som vi ønsker å satse på, som landbruk, havbruk og reiseliv.

Den potensielle risikoen for tap av eksisterende og framtidsretta arbeidsplasser, for miljøet og konsekvensene for framtidige generasjoner er for stor til å tillate dette eksperimentet.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge sier det er viktig at denne saken ikke forblir uavklart veldig mye lenger.

- Det er jo unødvendig å gjøre folk bekymret over lengre tid hvis saken uansett bør lande på et nei til etablering på Raudsand, og Senterpartiet har konkludert nettopp med at svaret må bli nei.

I tillegg understreker vi hvor viktig det er at situasjonen i de tidligere gruvene blir undersøkt og at det blir ryddet opp i området.