Skaper ny konsertarena

Med storslått utsikt mot Svisdal på motsatt side av dalen, hvor Svøu kaster seg ut i et buldrende fossefall og møter tre andre elver nede i Åmotan. På et tun omkranset av bygninger som har stått i generasjoner. Konsertarenaer blir ikke mer spektakulære.

Fredag 15. september inviterer kulturtjenesten i Sunndal i samarbeid med Visit Waterfalls til konsert på Jenstad gård med Gjermund Larsen Trio.

– Det handler om å gi folk noe annet, finne fram til nye opplevelser, sier kultursjefen. Han snakker om totalopplevelsen, om de unike omgivelsene som vil bidra til å gi konserten en ekstra dimensjon.

– Jeg håper dette skal slå an. Når vi slår sammen kulturen og naturen i Sunndal – da må dette bli bra!

Ansnes tror Gjermund Larsen Trio er et godt valg for arenaen; at musikken vil kle Jenstad godt.

Folkemusikeren Gjermund Larsen har i «hjertebarnet» sitt – trioen med Andreas Utnem og Sondre Meisfjord – foredlet sitt helt særegne uttrykk der element fra norsk tradisjonsmusikk, kammerjazz, bluegrass, barokk- og samtidsmusikk smeltes sammen. Ti år og fire album har det blitt, sist høst kom albumet «Salmeklang», som ga dobbel spellemannominasjon og pris i kategorien Folkemusikk. «Tidlaus og viktig», skrev Dag og Tid om utgivelsen. «Så smektande at det nærmer seg overdose av søtsaker». Til Adresseavisen har Gjermund Larsen forklart den store verdien i å ha spilt sammen med de samme musikerne i ti år; om hvordan de tre har utviklet en intuisjon og dermed får mye gratis. Om hvordan skuldrene nå er lavere og følelsen av frihet mye større. Om hvordan alle tre er blitt både modnere og modigere enn for ti år siden. Andreas Utnem på tangenter er bevandret i teatermusikk, kirkemusikk og klassisk, mens bassist Sondre Meisfjord har utdannelse og fartstid innen jazz. Essensielt for trioens mangfoldige musikalske palett.

Til konserten fredag kveld skal scene bygges opp foran stabburet på tunet på Jenstad. Konserten starter utpå kvelden, når skumringen begynner å ta grep på dagen. Et par timer tidligere åpner låven på Jenstad med servering – og det er også flotte turmuligheter i området, for den som vil innlede opplevelsen på det viset. Det er blant annet StikkUt!-tur fra Jenstad og ned til dalbunnen.

– En fin måte å starte helga på, sier Ansnes.

– Gå en tur, spise mat – og så gå på konsert. Det er lagt ut 200 billetter til arrangementet. Ansnes forsikrer at det er gode parkeringsmuligheter tett på konsertarenaen.