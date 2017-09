Etterlyser framdrift

Arbeiderpartiets Egil Nedal vil på kommunestyremøtet onsdag stille spørsmål i spørretimen om hva som skjer med det planlagte kommunale boligfeltet på Høgberget. Da det private initiativet på Prestegårdstomta blei skrinlagt var det et klart krav fra politikerne om å få utredet Høgberget og få lagt det fram til politisk behandling. Dette har ikke skjedd og på en facebookside til en lokal entreprenør raser debatten om hvorfor kommunen ikke tilbyr sentrumsnære kommunale tomter. På bakgrunn av dette stiller Egil Nedal spørsmålet:

– Hvordan går det med reguleringa av tomtene oppi øygardslia, og når forventer kommunen at første spadetak kan bli tatt for opparbeidelse for tomter der?

Senterpartiets Nils Håvar Øyås synes spørsmålet til Nedal er helt betimelig og støtter det fult og helt. Han etterlyser svar på dette spørsmålet jevnt uten å få svar fra administrasjonen.

– Vi har gitt en bestilling, men det kommer aldri noen sak, sier Øyås