- Glede over Sp-framgang

Landsoversikten ved midnatt viser at det går mot borgerlig flertall og fire nye år med Høyre og Fremskrittspartiet i regjering. Senterpartiets Jenny Klinge er kjempeglad for partiets framgang, men er skuffet over at det går mot fire nye år for Solberg-regjeringa.

- Målet vårt å bli et sterkt Senterparti i en ny regjering. Vi ønsker blant annet å kjempe for et løft på vedlikeholdet på fylkesvegene. Det blir verre med en blåblå regjering. Vi kommer til å stå på for våre saker framover. Jeg er takknemlig for de mange nye velgerne vi har fått i dette valget, sier Klinge.

Arbeiderparteits leder og statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre erkjente nederlaget like før midnatt.

Statsminister Erna Solberg takket velgerne sine like etter midnatt. Hun røpet at hun allerede hadde invitert partilederne i Kristelig Folkeparti og Venstre for å finne ut av hvordan de skal fortsette samarbeidet de kommende fire årene.

Mørebenken ser ved midnatt ut til å bli slik de kommende fire åra: Else-May Botten og Fredric Holen Bjørdal (Ap), Jenny Klinge (Sp), Steinar Reiten (KrF - utjevningsmandat), Helge Orten (Høyre), Marianne Synnes (H), Wetle Wang Solheim (H), Silvi Listhaug og Jon Georg Dale (Frp).