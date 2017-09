Jim Reeves-hyllest i Rindal kirke

Prosjektbandet Jim’s venner startet i 2014, 50 år etter at Jim Reeves omkom i en tragisk flystyrt.

Countrystjernen var flyentusiast, og fløy gjerne sitt privatfly rundt om til sine konserter.

31. juli 1964, på flyturen heim fra et forretningsmøte i Arkansas, kom han ut for et uvær ved innflygning til flyplassen i Nashville, og flyet styrtet.

Tidligere det året hadde norske countryentusiaster fått oppleve Jim Reeves sammen med andre amerikanske toppartister som Chet Atkins og Bobby Bare i en sagnomsust konsert i Njårdhallen.

Reeves døde på toppen av sin karriere og vi kan se tilbake på hits som «I Love You Because», «Distant Drums», «Bimbo», "He'll Have To Go" og mange flere.

På konsertrepertoaret hadde han gjerne en rekke gospelsanger også, og vi forventer vel å få en god blanding blant de 26 låtene vi får høre i Rindal kirke fredag 15. september.

Jim's venner holdt 6 konserter i Trøndelag og Gudbrandsdalen i 2014/2015 til veldig god mottakelse både fra publikum og presse.

Nå er prosjektbandet samlet igjen til et begrenset antall konserter denne høsten. I tillegg til konserten i Rindal kirke fredag kveld, holder de en konsert i Hemne 1. oktober.

Det er altså en sjelden mulighet publikum i Rindal og omegn får til et gjenhør med hits fra countrylegenden.

Vi møter hovedvokalist Lars Ingar Bøe Mølmen i spissen for bandet med Roar Øien (steelgitar), Alexey Kurbanov (piano), Lars Tore Vassli/Geir Ivar Steigedal (akustisk gitar og bass), Jorulf Gumdal (trommer) samt Stine Dalum og Kristine Kilvik (kor).