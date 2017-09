Kjørte gaffeltruck gjennom garasjeport

Det var ei sein lørdagsnatt i april i år det skjedde. Den unge mannen hadde vært på fest, hvor han drakk alkohol og ble svært beruset. Utpå natta forlot han festen, og brøt seg inn i et industrilokale et stykke unna. Her stjal han en gaffeltruck som han blant annet kjørte gjennom to garasjeporter, før han fortsatte videre ut på vegen. Det oppsto også skader på inventar i lokalet.

Mannen hadde en alkoholpromille på minst 1,36. Ifølge vegtrafikkloven skal det normalt reageres med ubetinget fengsel og bot ved en promille over 1,2. Retten viser til at mannen kjørte med gaffeltruck, som har begrenset fartskapasitet og mindre skadepotensial enn for eksempel personbiler, men samtidig skjedde kjøringen over en strekning på en kilometer. Ifølge et vitne var det også snø og glatt på bakken. Brukstjuveriet samt skadeverket ble også nevnt som skjerpende, mens retten i formildende retning vektla mannens tilståelse.

Mannen er tidligere idømt en bot for kroppskrenkelse samme natt. Dermed ble det utmålt en særskolt straff, slik at fengselsstraffen ble redusert.

Den unge mannen ble dømt til 21 dagers fengsel, samt til å betale en bot på 20.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Han mister retten til å føre motorvogn i to år, og vil måtte avlegge ny førerprøve før han setter seg bak rattet igjen. Mannen må videre betale til sammen 125.000 kroner i skadeerstatning.