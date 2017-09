Operasjonsleder Jan Helge Kjøl i Nordmøre og Romsdal politidistrikt forteller lørdag morgen at det jevnt over har vært en stille og rolig natt for politiet i Driva-distriktet.

- Det eneste som har skjedd er en utforkjøring i Eidsvåg rundt klokka 03.30 i natt, men her var det ingen personskader og kun små skader på bilen, opplyser han.