Ny folkeavstemning i Halsa?

Halsa kommunestyre har med én stemmes overvekt stemt for sammenslåing med Hemne og deler av Snillfjord, men mot å utrede sammenslåingen, og mot å utrede overflytting til Trøndelag. Dermed er kommunesammenslåingen gjennomført i strid med kommuneloven, som krever at "de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet". I tillegg er intensjonsavtalen mellom kommunen brutt, i og med at det ikke har vært avholdt en folkeavstemning om fylkestilhørighet.

Bare 45% av folket i Halsa ønsker sammenslåing med Hemne, og det flertallet på Stortinget som stemte for tvang, finnes ikke etter høstens valg. Vi kan altså ombestemme oss!

I fjor ble det samlet inn 419 underskrifter, og ordføreren stemte for en ny folkeavstemning, riktignok etter å ha stilt krav om å ha med tre alternativer, nektet kommunestyret å avholde en ny behandling av kommunereformen, og gjennomført en uriktig voteringen i saken.

Derfor spør jeg ordføreren: Hvor mange underskrifter trenger han for å følge folkeviljen og avholde en ny folkeavstemning om å reversere sammenslåingen av Halsa med Hemne og deler av Snillfjord?

Einar Vaagland.