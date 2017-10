Riksteateret til Sunndal torsdag

Er det slik at familien vår farger livene våre og valgene vi tar, selv når vi forsøker å fri oss fra det foreldre og generasjoner før oss har gjort?

Det er dette det handler om i Gjengangere – Ibsens kanskje aller skarpeste og mest gripende skuespill.

– Ibsen minner oss om at vi alle er et resultat av arv og miljø, og at foreldres synder kan «hjemsøkes på barna», men han gjør det vanskeligere enn som så, fordi han samtidig spør: Er vi kun summen av dette? Er det ikke, uansett og allikevel, våre egne handlinger som til syvende og sist gjør oss til den vi er - og det vi alle til slutt må stå til regnskap for: Våre egne valg og gjerninger har konsekvenser, ikke bare for oss selv, men også for vår neste, sier regissør Bentein Baardson.

«Gnistrende Gjengangere. Glimrende skuespillere i en oppsetning uten fiksfakserier gjør at vi blir revet med av en intens utforskning av arv kontra miljø, plikt kontra livsglede.», skrev Adresseavisen om forestillingen, som kan oppleves i Hovshall torsdag kveld.

Gjertrud Jynge spiller Fru Alving, mens Gunnar Eiriksson spiller sønnen Osvald. I rollen som Pastor Manders møter du Lasse Lindtner.