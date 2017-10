Vegmeldinger uke 42

Vegmeldinger for uke 42

Mandag 16. oktober:

FV62 - Eidsøra-Toven: Kolonnekjøring fra klokka 07.00 - 21.00.

FV65 - Røv, Surnadal: STENGT fra 09.00-21.30. Åpent i perioder. (Se oversikt nederst i saken).

RV70 - Opdølstrandtunnelen: Kolonne fra 18.00-06.00.

Rv70 - Gråura: STENGT fra 23.55-05.00. Bytte av stikkrenner. Omkjøring via Romsdalen eller Surnadal.

Tirsdag 17. oktober:

FV62 - Eidsøra - Toven: Kolonne fra kl 07.00-21.00.

FV65 - Røv: STENGT fra 09.00-21.30. Åpen i perioder. (Se oversikt nederst i saken).

RV70 - Opdølstrandatunnelen: Kolonne fra 18.00-06.00.

RV70 - Gråura: STENGT fra 23.55-05.00.

Onsdag 18. oktober:

FV329 - Bæverdalen: STENGT fra 08.00-20.00. Trafikken slippes annenhver time fra klokka 10.00.

FV65 - Røv, Surnadal: STENGT fra 09.00-21.30. Åpen i perioder. (Se oversikt nederst i saken).

FV62 - Øksendalstunnelen: Kolonne fra 18.00-06.00

Torsdag 19. oktober:

FV329 - Bæverdalen: STENGT fra 08.00-20.00. Trafikken slippes annenhver time fra klokka 10.00.

FV65 - Røv, Surnadal: STENGT fra 09.00-16.00. Åpen i perioder. (Se oversikt nederst i saken).

FV62 - Øksendalstunnelen: Kolonne fra 18.00-06.00

Fredag 20. oktober:

FV329 - Bæverdalen: STENGT fra 08.00-20.00. Trafikken slippes annenhver time fra klokka 10.00.

FV62 - Øksendalstunnelen: Kolonne fra 18.00-06.00.

FV62 - Skrøotunnelen: Kolonne fra ca. 23.00-06.00

Lørdag 21. oktober:

FV62 - Skrøotunnelen: Kolonne fra 18.00-06.00.

Søndag 22. oktober:

RV70 - Eikremtunnelen: Stengt fra kl. 18.00-06.00. Omkjøring via gamlevegen.

RV70 - Gyltunnelen: Kolonne fra 18.00-06.00.

FV65 - Røv, Surnadal:

Stengt mellom kl:

kl. 09.00-11.00,

kl. 12.00-13.20,

kl. 14.00-15.00,

kl. 15.30-16.55,

kl. 17.15-18.45

kl 19.30-21.30.

Ellers fri ferdsel.

OBS: Avvik kan forekomme, da det foregår omfattende sprengningsarbeid.

Omkjøring via FV325 for personbil.

Omkjøring via E39 for storbil.

