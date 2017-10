Pressemelding:

Vilde, Inhe og Andreas skal også i vinter stå ved E39 for å gå på skolebussen. Da er bestemor og bestefar gode å ha. For de må følge barna dit, trafikken suser nemlig forbi i godt over 80 kilometer, de store bilene er jevnt over større enn de var for noen år tilbake og trafikken har økt med 8% det siste året. Veien, E39, har derimot ikke vokst.

Det oppleves farlig å ferdes på E39 mellom Betna og Stormyra i Halsa og Hemne. Denne raskeste veien mellom mørebyene og Trondheim mangler gulstripe på lange strekk.

Oppstart av prosjektet har vært lovt siden 2016-2017 (handlingsprogrammet/NTP). I husene langs veien har folk venta på penger til oppstart, og har slått seg til ro med at når de ikke kom i år, så blir det neste år.

Men det kom ingen penger i noen av årene 2016-2017.

Høsten 2016 tok kvinnene affære og begynte å strikke gulstripe sjøl og aksjonerte på sitt vis. Det vokste fram et voldsomt engasjement da Facebooksida “Oppstart E39 Betna-Stormyra i 2017” ble oppretta som en del av aksjonen. På kort tid fikk facebooksida støtte fra godt over 500 medlemmer. 13 ordførere, 3 næringsforeninger og Norsk Lastebileierforbund v. Roar Melum signerte sammen med Gulstripeaksjonen et opprop publisert i forkant av arrangementet “Gulstripa ser Rødt” den 10.februar 2017.

April 2017 fikk vi gledelig budskap med NTP-lekkasje om oppstart i 2018. Vi var glade og håpefulle helt fram til torsdag 12.oktober.

Forslaget til statsbudsjett har gitt oss horn og hale.

Vi er fryktelig forbanna. Gulstripekjolene går snart opp i sømmene i takt med at musklene vokser.

Vi godtar ikke mer venting!

Flere enn oss er forbanna.

-Skandale, sier Pål Farstad (V)

-Pinlig, sier Else May Botten (Ap)

-Løftebrudd, sier halsaordfører Ola Rognskog (Sp)

Fylkestinget i Møre og Romsdal har satt E39 Betna Stormyra på topp over store riksvegprosjekt i fylket. Vi forventer at fylkestinget i Sør-Trøndelag gjør det samme.

E39 Betna- Stormyra er ikke et prestisjeprosjekt, men et utbedrings- og trafikksikkerhetsprosjekt. Hele 26,5 kilometer av Betna-Stormyra er risikosport og kan gi selv den mest erfarne sjåfør skjelven. 26,5 kilometer uten gulstripe, uoversiktlig, dårlige veiskuldre, for det meste 80-sone og et rekkverk som ligger klint inntil kvitstripa.

Vi forventer at politikerne nå tar sitt samfunnsansvar og tydelig prioriterer sikkerhet først.

Regjeringa legger til grunn visjonen om null drepte og hardt skadde i transportsektoren for landet vårt. ”Særlig prioritering av tiltak for å hindre møteulykker og utforkjøringsulykker”

Vi som ferdes på og bor langs E39 Betna-Stormyra vil også være med i 0-visjonsklubben! Det skal først og fremst være trygt å ferdes i landet vårt – også for Ihne, Vilde og Andreas og alle som reiser på E39 Betna - Stormyra.

Med dette som bakgrunn ber vi om at Fylkestinget i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal tar seg en tur til Hemne og Halsa IGJEN for å se på trafikksikkerhetsforholdene.

Vi ber dere jobbe enda hardere for å få inn oppstartspenger til E39 Betna-Stormyra i 2018!

Staurset, 15.oktober 2017

For Gulstripeaksjonen

Tora Vaagan Hofset

Solvår Skogen Sæterbø

Helga Hjorthol Grønset