Næringslivet ber UDI omgjøre vedtaket

Næringslivet i Sunndal engasjerer seg nå i kampen for å få UDI og Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) til å omgjøre vedtaket om nedleggelse av asylmottaket på Sunndalsøra. I et brev til nevnte adressater gir styret klart uttrykk for at de mener det er en feil beslutning å legge ned et av landets best drevne asylmottak. Dette både ut fra samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske hensyn.

De viser blant annet i brevet til UDI og direktorat at Sunndal har 30 års erfaring med bosetting av flyktninger, og at dette er en viktig del av identiteten til kommunen. I brevet trekkes det fram at Sunndal har vunnet flere priser for integreringarbeidet.

Styret i SNF stiller seg uforstående til vedtaket om å stenge ned et av landets eldste og best drevne asylmottak. De mener komptansen som er bygd opp gjennom 30 år absolutt bør videreføres. Næringslivet i Sunndal er også bidragsytere, enten det gjelder offentlig eller privatre tjenesteytere eller lokalbefolkningen generelt.

"Sunndal kommune har stort behov for innpendling av arbeidskraft. Næringslivet i Sunndal har positive erfaringer med integrering av flyktninger, og SNF er det som enviktig ressurs i arbeidet med rekruttering av arbeidskraft både til privat og offentlig sektor."

I brevet trekkes det også fram at på kort sikt kan nedleggelse bety at 50 arbeidsplasser med skreddersydd kompetanse forsvinner. Det vil få alvorlige konsekvenser for den enkelte ansatte, men vil også gi negative ringvirkninger for Sunndalssamfunnet.

Sunndal Næringsforening støtter kommuneledelsen og poolitikerne i arbeidet med omgjøring av vedtaket om å stenge Sunndal Asylmottak.

UDI og IMDI må videreføre driften ved Sunndal Asylmottak og videreføre samarbeidet med Sunndal kommune om bosetting og integrering av flyktninger, skriver styret i brevet som også kommunen og politikerne på Mørebenken har fått kopi av.