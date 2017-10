Fant akkurat det han ønsket seg

Da dørene til Toneheim åpnet klokken 12.00 lørdag, hadde flere stått i kø i over ett kvarter for å være førstemann inn på loppemarkedet. Åtte damer hadde fylt huset til randen av salgsvarer, og mange var ivrige etter å komme seg inn for å sikre seg de fineste skattene.

– Det er overveldende at så mange har tatt turen, sier Jorid Flostrand, som er initiativtaker for loppemarkedet.

Margrethe Talgø står innerst i huset og selger sine varer. Alt fra bøker, klær, kopper og kar har hun på bordet.

– Jeg ble med på dette fordi jeg syns det er en kjempefin måte å fremme gjenbruk på. Det er fint å se om noen har nytte av det jeg ikke har bruk for lenger, sier Talgø.

Promoterte loppene på forhånd

Gjengen har brukt sosiale medier flittig for å vise fram hva de kom til å selge under loppemarkedet, og har lagt ut mange bilder.

– Det gjorde nok at mange hadde sett seg ut hva de ville ha på forhånd, og det skapte nok den lange køen utenfor her, sier Talgø.

Det strømmet på med folk under den første timen, og fåtallet gikk tomhendt ut igjen.

Fant den fineste skatten

En som var ekstra fornøyd var Trym Kvande på tre år. Han hadde satt seg i sofaen for å leke med den nyeste investeringen: en søppellastebil. Den hadde han kjøpt helt selv, ved hjelp av et lite pengelån av mor.

– Jeg har mange lastebiler, men ikke en søppellastebil. Det går an å åpne dørene på den også, sa han og viste stolt fram lekebilen.

Mor gikk å så på loppene, men det syntes ikke Trym var nødvendig. Han hadde fått det han kom for.

Loppemarkedet vil være åpnet til klokken 17.00 i dag.