Deler ut penger

I 2017 fyller Svorka 30 år, og i den forbindelse vanker det gaver.

Denne gangen er det heldige lag og organisasjoner i Surnadal, Rindal og Halsa som får muligheten til å sikre seg en ekstra hyggelig julegave.

Svorka deler nemlig ut en egen jubileumspott på 30 000 kroner i desember. Denne fordeles på tre heldige formål, som hver får 10 000,-.

Svorka bruker inntil en million kroner årlig på sponsing av lokale aktiviteter i Surnadal, Rindal og Halsa.

– For oss er det viktig å vise at vi tar et aktivt samfunnsansvar, og at vi gir noe tilbake til lokalsamfunnet, sier salgs- og markedssjef Janne Rangnes.

I forbindelse med 30-års jubileet i 2017 har selskapet altså bestemt seg for å dele ut 30 000 kroner ekstra, utenom de faste tildelingene.

– Vi kommer til å la midlene komme flere til gode ved å dele ut 10 000 kroner til tre gode formål, så her er det bare å sende inn søknad med en gang, oppfordrer Rangnes.

Søknadsfristen er 1. desember.

Les mer på svorka.no