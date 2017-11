Snart kan du gifte deg hos ordføreren

Kommunestyret får kommende onsdag på bordet ei sak om kommunale vigsler i Sunndal.

Rådmannen innstiller på at ordfører, varaordfører og rådmann skal få vigselsmyndighet.

Det går fram av forslaget at brudeparet sjøl kan avgjøre hvilken vigsler de vil ha.

Vigsler skal i utgangspunktet avholdes i kommunestyresalen i rådhuset, men andre alternativer kan vurderes såfremt vigsler godkjenner det.

Vigselstilbudet vil ifølge forslaget bli gratis, det vil omfatte de som defineres i ekteskapsloven samt andre innbyggere i kommunen, og vigslene kan avholdes på hverdager i tidsrommene 9-11 og 13-15.

- Når det gjelder tid og sted vil rådmannen anbefale at vigsel avholdes i kommunestyresalen. Dette lokalet anses å være egnet til formålet. Samtidig vil det forenkle forberedelser og gjennomføring når seremonien blir gjennomført nær viglernes arbeidssted. Utfordringen kan være støy under lunsjavviklingen på rådhuset og som høres godt i kommunestyresalen. Det foreslås derfor at det ikke foretas vigsling i lunsjtiden, heter det i rådmannens vurdering.

Fra 1. januar har kommunen plikt til å ha et tilbud om kommunal vigsel. Det er vedtatt endringer i ekteskapsloven som overfører vigselsmyndighet fra domstolene til kommunene.