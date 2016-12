Får Aftenpostens Gullmedalje

Juryen gir Ada Stolsmo Hegerberg Aftenpostens Gullmedalje fordi hun scoret 54 mål for Lyon sist sesong, fordi hun var med å avgjøre Champions League-finalen og fordi hun er Europas beste fotballspiller. Hegerberg er den første fotballspilleren som får denne utmerkelsen siden den ble etablert i 1933, skriver avisa.

Ada får gullmedaljen også fordi hun bør være et stort forbilde for både norske jenter og norske gutter. Hun stiller tøffe krav til seg selv og trener beinhardt for å utnytte talentet sitt. I en litt halvslapp fransk treningskultur tar hun selv ansvaret for å bli bedre hver eneste dag. Les saken her: aftenposten.no