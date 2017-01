Skøytedag på Gjøra

-De siste ukene er det kjørt på over 150 tonn med vann - og med minusgrader de siste dagene har isen blitt bra. Det ser ut som de neste dagene fortsetter med meget gode forhold, sier Lars Arnold Forseth i skøytegruppa til Driva før helga - og før snøfallet natt til lørdag.

Skøytebanen er åpen for fritt bruk - og laget har skøyter i alle mulige størrelser til utlån helt gratis. Det er også hjelmer og annet skøyteutstyr som folk i alle aldre kan benytte. Varmestue og toalett er åpent hele døgnet og flombelysning kan skrues av og på etter behov. Alle søndager i januar og februar – vinterferien inkludert – samt halve mars fra klokken 12 er det dessuten skøytedager med åpen kiosk ved skøytebanen. Her kan man snart også handle i kiosken med kort.

-Skøytedagen arrangeres fra kommende søndag til og med 12. mars, men isen er også tilgjengelig ellers i vinter. Dette er et lavterskel, gratis tilbud tilrettelagt av Driva IL, som gjøres på dugnad. Vi ønsker alle hjertelig velkommen, men ber at alle som benytter seg av tilbudet forlater garderobe og varmestue slik de selv ønsker å finne den, sier leder av idrettslaget, Tommy Fossum.

Det vil for øvrig bli Sunndalsmesterskap på skøyter – forhåpentligvis på gnistrende is under vintersol og blå himmel – den 26. februar.

Isen vil være åpen for besøkende så lenge det er praktisk mulig – og i følge langtidsvarselet er det ikke så mange varmegrader i sikte oppi dalen.

-Vi håper så mange som mulig benytter seg av tilbudet, og ønsker alle hjertelig velkommen, sier Fossum.

Idrettslaget arrangerer Barn i aktivitet hver mandag gjennom hele vinteren, og foruten aktiviteter på skøyteisen er det ski, hopp og skileik og turer i skog og mark for barna som er medlemmer. Det er også god aktivitet ved idrettslagets eget trimrom.

Til familiedagen under sommerfestivalen Gjæra Gjøra vil idrettslaget også i år arrangerer motbakkeløp fra Nyheim Lodge på Gjøra og opp til masta og Gravemsetrene. Motbakkeløpet arrangeres klokken 12 den 15. juli 2016.

Styret i Driva IL i 2017 består av følgende personer: Leder Tommy Fossum, nestleder Monika Myrle, kasserer Jorunn Klingøy, regnskapsfører Maria Ørsund, sekretær Unni Aalbu, styremedlem Tore Almberg Gravem samt vara Marit Bjerkaas.

