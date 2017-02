Sunndal IL inngår samarbeidsavtale med MFK

Avtalen baserer seg på klubbutvikling og organisasjonsutvikling gjennom skolering av trenere, organisasjon og ledelse, der gjensidighet er viktig. Begge klubbene har felles interesse i å utvikle fotballen i regionen, og klubbene har nå signert en 2-årig samarbeidsavtale. Det skriver klubbene i en pressemelding.

Sunndal IL Fotball tok initiativet til å få til et samarbeid med Molde FK. Leder i Sunndal IL Fotball, Gunnar Furu, sier det er en avtale som gir mange muligheter:

- Vi har et ønske om å heve klubben opp igjen et nivå. Vi føler at vi ikke er på det nivået vi ønsker å være, særlig på herresiden. Vi ønsker å utvikle gode spillere som forhåpentligvis kan ta steget opp til Eliteserienivå om ikke lenge, og samtidig på denne måten utvikle mange gode spillere som kan bidra godt til Sunndal.

Daglig leder i AkerAkademiet i Molde FK, Knut Hallvard Eikrem, synes samarbeidet er svært positivt:

- Vi håper dette kan være med på å øke fotballinteressen i Sunndal, og at vi får respons på hvordan vi jobber med utvikling.

Det vil bli et ekstra treningstilbud til de mest motiverte spillerne, samt at trenere fra Molde FK deltar på treninger i Sunndal. Begge parter legger stor vekt på å utvikle og beholde spillere i Sunndal lengst mulig, og at man har anledning til å gå videre til Molde FK på riktig tidspunkt.

For næringsliv og omdømme blir det bli lagt vekt på flere ulike områder som; sponsorsamarbeid, Prosjekt Tilhørighet og årlig distriktsturné, der MFK- laget med spillere og trenere besøker Sunndal IL.

Leder Gunnar Furu i Sunndal Fotball spilte sjøl toppfotball for Molde i 1980. Han er glad for at klubbens hans nå får hjelp til å løfte satsinga.