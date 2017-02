Fem fra Eidsvåg til VM

Norge stiller med en stor og spennende tropp til WC i Hurdal og Rjukan, samt junior-VM på Rjukan. I troppen er det hele fem løpere fra Eidsvåg som er klare for mesterskapet.

Landslagsutøver Andreas Solstad Alme sikret sølvmedalje i junior-VM i Frankrike i fjor. Han kjørte inn til pallplass på parallell i Meribel i januar, og blir en tøff konkurrent på Rjukan.

I tillegg til Alme skal Erik Kvernberg, Tor Kjetil Alstad, Jon Steinar Alme og Lene Marie Husvik konkurrere om VM-medaljer.

Løperne hadde en ny gjennomkjøring på Bjorli i helga. Erik Kvernberg, Tor Kjetil Alstad og Andreas Alme skal delta også i world-cup renn kommende helg. De får dermed flere dager med tøffe konkurranser den nærmeste tiden.

Landslagsjef Martin Gjøra sier til Driva at han gleder seg over den gode rekrutteringen og deltakelsen fra de mange telemarkutøverne fra Eidsvåg.

- De er veldig flinke til å leke seg i snøen, og ikke bare kjøre porter. De utviser skiglede. Slikt bidrar til at flere blir med. Eidsvåg og Åndalsnes er blant de klubbene i landet som gjør det beste rekrutteringsarbeidet.

- Andreas Alme er favoritt i VM?

- Han er helt klart det. I tillegg kjører Erik Kvernberg grisefort for tiden. Det skal bli spennende å følge også ham under mesterskapet.

- Kan også Kvernberg kjøre seg inn i neste års landslagstropp?

- Han er i alle fall en sterk kandidat til rekrutteringslandslaget. Vi har ikke helt bestemt oss for hvordan organiseringen blir neste år, men dersom det blir det et rekrutteringslandslag er det store muligheter for at Kvernberg er med der. Det skal bli interessant å følge samtlige utøvere fra Eidsvåg i world-cup og junior VM. Flere har tatt store steg i løpet av sesongen.

Landslagssjefen sier telemark er på veg opp og fram også i Norge.

- Sveits, Frankrike og Tyskland er de store telemarknasjonene og vil nok være godt representert under junior-VM. I worldcup er det utøvere mange flere nasjoner som stiller, sier Maritin Gjøra.

Disse er tatt ut til WC i Hurdal:

Trym Nygaard Løken, Bækkelaget SK

Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL

Sivert Hole, Åndalsnes IL

Mathilde Olsen Ilebrekke, Nordre Land IL

Thea Smedheim Lunde, Ullensaker Skiklubb

Guro Helde Kjølseth, Rival SK

Disse er tatt ut til WC i Hurdal, WC og junior-VM på Rjukan:

Andreas Solstad Alme, Eidsvåg IL

Amund Møster Haugen, Fjellguten Skilag

Øyvind Vagstad, Syril IL

Henrik Buck Bryn, Hagahogget Låmlag

Tor Kjetil Alstad, Eidsvåg IL

Erik Kvernberg, Eidsvåg IL

Kristian Lauvik Gjelstad, Morgedal IL

Mikkel Løken, Bækkelaget SK

Gøril Strøm Eriksen, Bækkelaget SK

Ane H. Sunde, IL Skarphedin

Erin F. Haugen, Luster Telemarkklubb

Andrea F. Haugen, Luster Telemarkklubb

Kaja B. Konow, Hagahogget Låmlag

I tillegg stiller følgende utøvere på startstreken under junior-VM:

Oda H. B. Bryn, Hagahogget Låmlag

Lene Husvik, Eidsvåg IL

Julie A. R. Dahle, Åndalsnes IF

Jon-Steinar S. Alme, Eidsvåg IL

Iver Hexeberg, Hagahogget Låmlag

Johannes Elgåen, Hagahogget Låmlag

Sivert A. R. Dahle, Åndalsnes IF

Jacob Alveberg, Bækkelaget SK