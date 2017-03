Vant Silsetrenna

Mange hadde tatt turen opp til Silsethytta, der det tradisjon tru var nysteikte vaflar, musikk og skileik for dei minste. For dei litt meir rastlause vart det arrangert konkurranse i både randonee og fjelltelemark. Håkon Kleerud Johannessen hadde beste tid i herreklassen i randonee under årets renn. Siri Bente Haugen var raskaste kvinne opp og ned på Indergardsnebba. Johannessen brukte under 1, 5 time på å gå opp og ned tre rundar, mens Haugen brukte 1 time og 20 minutt på sine to rundar.

I fjelltelemark er målet å komme seg ned frå Indergardsnebba til skihytta så fort som mogleg. Dagens desidert raskaste mann var juniorløparen Tor-Kjetil Alstad på tida 3 min og 40 sekund. I dameklassen vart Lene Marie Husvik raskast ned på telemarksski, på tida 4 min og 58 sekund. Begge to stilte for Eidsvåg idrettslag.