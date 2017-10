Ga jernet i NM

Det er ikke først og fremst medaljene han vil snakke om. Men bare for å ha konstatert dét – det ble medaljer. I alle valører. Gull, sølv og bronse.

Men i kettlebell handler det vel så mye om å nå egne mål. Og i så måte kan Oldervik konstatere at NM ble en storsuksess.

– Alle klarte hovedmålet sitt: Å stå tida ut på hovedøvelsen sin. Alle gjorde akkurat det de skulle. Jeg tror vi fikk med oss ti medaljer til sammen, men det er ikke viktig , sier han – før han legger til at det sjølsagt er artig at innsatsen blir belønnet med en medalje.

Fellesskap

Han vil heller snakke om lagånd. Om samhold. Om det å være der for hverandre, løfte i flokk. Fem av deltakerne har aldri stilt i NM før. Oldervik sier det har vært viktig for ham som trener å motivere dem til å sprenge egne grenser, utfordre seg sjøl. De var svært spente før opplevelsen i Trondheim. Én ting er å trene kettlebell i Stigs garasje eller på Impulse. Noe helt annet er det å stå der, foran dommerne og publikum, og skulle prestere sitt aller beste. Noen av deltakerne løfter jernkuler som nærmer seg en tredel av kroppsvekta deres. I ti minutter skal kula svinges eller løftes over hodet. Det er knallhard jobbing. Ikke bare fysisk. Det mentale er minst like viktig. Da er det godt å ha en støttende trener og klubb i ryggen.

Oldervik forteller at deltakerne fra Sunndal ga jernet i konkurransene. Det var ikke snakk om å gi seg, og det ble både smertetårer, gledestårer og jubeltårer. Han sier det var sterkt å se innsatsviljen og motet deltakerne la for dagen.

– Etterpå har de sagt at dette er noe av det artigste, skumleste og tøffeste de noen gang har vært med på. Og nå sier de at de gleder seg til 2018, ler han.

– Jeg er superstolt av dem!

Godt miljø

Lockout Kettlebell Club gjorde seg utvilsomt bemerket i trønderhovedstaden i helga. De var den nest største klubben som stilte i konkurransen, og ifølge Stig den som skapte mest liv og engasjement.

– Jeg har aldri hatt det så artig før, sier han, og legger til at han setter stor pris på å ha med seg så mange i konkurranser. Gjennom de siste årene har han bygd opp hele miljøet rundt kettlebell i Sunndal. Det hele startet i garasjen hans for flere år siden. I dag trener mange kettlebell fast, blant annet på klubbens egne treninger på søndager.

– Alle som deltok i NM i helga er mye på Impulse, og trener kettlebell to-tre ganger i uka, blant annet på klubbtrening. Men det er også viktig med variasjon. Og å ha det morsomt!

Oldervik konkurrerte også sjøl i helga, men på grunn av en strekk i ryggen måtte han holde litt tilbake, og stilte blant annet med lettere vekt enn før.

– For meg var det de ni andre som var de viktigste i helga, å hjelpe dem fram, understreker han.

Debuterte

En av dem som debuterte i NM, var Grete Røen. Hun forteller at Stig ble møtt av latter da han rett før sommeren spurte om ikke noen av dem kunne tenke seg å være med på NM.

– Men dit dro jeg, og jeg angrer ikke et sekund!, sier hun, og beskriver opplevelsen som både skummel og artig.

– Og så var det ikke minst veldig givende å oppleve og å møte de andre deltakerne.

Hun legger til at Stig skal ha mye av æren for at gjengen fra Sunndal stilte så mannsterke.

– Han motiverer, gir oss trua og pågangsmot!, understreker hun. Grete løfter også fram det gode samholdet i klubben,

– Alle føler seg veldig velkommen – det er en supergjeng.

Hun nøler ikke med å anbfele andre som er litt nysgerrige på sporten, å hive seg ut i det.

– Det er aldri for seint! Se på meg, debuterte i NM, i veteranklassen, smiler hun. Grete legger til at hun allerede gleder seg til neste gang.

– Og det er jeg ikke alene om!