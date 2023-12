Jula er den både store og små venter på nå i mørketida. Med spenning og med tindrende forventning. Den er familienes tid og fellesskapets tid. Endelig skal vi få tid til hverandre i en hektisk hverdag. Store og små kjenner på at de gleder seg til juleferie.

Men ikke alle har det slik. Ikke alle har noen å dele jula og den lenge etterlengtede julekvelden med. Noen er kanskje alene, og ensomme, av forskjellige årsaker. Savner et fellesskap og gruer seg litt til jul.

Julekveld på Villa Viungen

På Halsa Frivilligsentral ønsker vi ikke at noen skal sitte alene. Vi arrangerer derfor, i likhet med tidligere år, julekveld i godt fellesskap på Villa Viungen, og terskelen for å delta er lav. Har du lyst å delta, eller vet du om noen du kan tipse?

Julekveldsarrangementet er for alle i Heim kommune og alt blir gratis. Det starter klokken 15.00 og avsluttes klokken 18.00. Det blir servering av svineribbe med godt tilbehør, kaffe og dessert. Pakker ligger også klar under juletreet til alle som deltar. Minner om at dette er et alkoholfritt arrangement.

Det er begrenset antall plasser, så det blir førstemann til mølla-prinsippet ved påmelding

Påmeldingsfrist torsdag 21.12 klokken 13.00. På telefon 90242585 eller post@halsa.frivilligsentral.no Trenger du skyss, ta kontakt med Hemne Frivilligsentral 97196302, eller Halsa Frivilligsentral 90242585

Gled andre med en gave til årets julegaveaksjon

Land og strand rundt er det i år snakk om trangere økonomiske tider. Så også her i Heim. Halsa Frivilligsentral har derfor lyst å kunne bidra med litt juleglede for store og små i bygda vår. Det er mange som trenger litt ekstra oppmerksomhet og omsorg nå i juletida.

Vi tar imot julegaver fra dere som har lyst å gi bort en gave til de som ikke har så mye fra før. Erfaringer fra julegaveaksjonen i fjor gjør at vi spesielt ønsker gave til barn 10-18 år. Og til de eldre. Gavene blir delt ut til ny eier som gaven passer til.

Gavene kan leveres på Halsa Frivilligsentral og Heim ombruksbu, Liabø. Frist for innlevering er lørdag 16.desember. Merk gaven om den passer til dame, mann gutt eller jente. Gjerne alder på gutt og jente.

Tove Karin Halse Lervik

Frivilligkoordinator

Halsa Frivilligsentral