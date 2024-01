Det som har kommet frem i media etter nyttårsfeiringen her i Surnadal skremmer meg. Det som har foregått der, kan vi ikke sitte stille å se på. Her må vi ta vårt ansvar, og få organisert felles oppskyting av fyrverkeri. Det kan være et samarbeid mellom kommunen, næringsliv og private, men at dette blir utført på en organisert og trygg måte. Brannvesenet lokalt har god kunnskap og kompetanse, og det som trengs av verneutstyr for å kunne stå for oppskytingen.

Når det gjelder hendelsene som fant sted ved rundkjøringen her i Surnadal, så må jeg få berømme det lokale politiet, som var på stedet og gjorde en utmerket jobb. At det også blir skutt fyrverkeri mot tjenestemenn og andre som var tilstede, det er en skremmende utvikling. Sånn kan vi ikke ha det, og vi har ingen å miste. En ung mann ble skadet, og det kunne endt med at han mistet synet. Takket være at han var fornuftig og brukte vernebriller, så unngikk vi at en ung person mistet synet.

Så håper jeg at gutten kommer ut av dette uten varige skader, og sender varme tanker til den skadde gutten og hans familie. Flere fikk brent hull på klær og flere kunne potensielt blitt skadet.

Både politi og andre som var tilstede har uttalt at situasjonen var ute av kontroll, og at det var ville tilstander. Her var også flere berusede mindreårige med fyrverkeri, dette ønsker vi en slutt på.

Det har i mange år vært utrivelig og ukontrollerte tilstander ved rundkjøringen på nyttårsaften, det oppleves også skremmende for beboerne i området.

Vi som politikere og som kommune må ta ansvar og innføre forbud. Fra 2024 ønsker jeg at vi kun får organisert oppskyting under trygge rammer.

La oss sammen finne en god og trygg måte å gjennomføre nyttårsfeiringen på i fremtiden.

Mona Rita Rønning

Surnadal Senterparti