Hermed vil jeg takke for en god og givende julekonsert i Åsskard kirke søndag - med Prosjekt 17-koret ledet av Bernt Bøe!

Det er rart med det: Når man kjører ut «på landet» og kommer til ei lita kirke ved en fjord, ville man normalt ikke forvente så mye når man går inn. Jeg tror en fremmed ville blitt mer enn gledelig overrasket over å høre en så kvalitetsmessig god korsang, og så god seriøs musikk et slikt sted!

Ti damer og seks menn - og ikke minst en dirigent som jobber jevnt og trutt med utforming og formidling av musikken, og som også spiller, skriver tekster og komponerer, arrangerer og planlegger.

KORET P17: med fløytist og organist i midten, synger «Deilig er jorden». Foto: Bernt Bøe

Innledningsvis snakket Bernt litt om det som skjer i Betlehem og Palestina nå, og at det står i grell kontrast til «fred på jord», men at vi må fortsette å synge, og tro og håpe på at juleevangeliet overskygger menneskers gjerninger.

Vi fikk høre både engelske carols på norsk, noen av de kjente julesangene våre - som alle var med på å synge, Alnæs julemotett, Sibelius, Bach, Handel, Mendelssohn – og Bøe.

Vi fikk også høre organist Tor Strand og fløytist Tove Elin Strand, som fikk et helt orkester ut av orgel, piano og fløyte. Og så den flotte altsolisten fra Nordmøre: Turid Røen Kroknes. Hun sang en arie av Bach og bidro også i koret.

SOLIST: Turid Røen Kroknes i «Bereite dich» fra Bachs Juleoratorium. Foto: Bernt Bøe

Den fine julesangen «Det står ei stjerne over stallen» - som Bernt har laget selv - falt veldig godt inn i programmet.

Det er ingen selvfølge at et relativt lite amatørkor går løs på Handels «Hallelujakor» og klarer å formidle gleden og styrken i dette verket. Etter min mening lyktes de i dette.

Det ble en veldig fin stund, og vi er glad vi tok turen dit. Jeg håper det blir flere konserter i Åsskard og i Todalen – der samme juleprogram ble framført denne søndagen.

Randi Gunda Saltnes .