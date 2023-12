Et situasjonsbilde fra den ene av to parkeringsplasser for bevegelseshemmede foran Kiwi og Europris her på Sunndalsøra. Men ved nærmere ettertanke; denne forgrømmade snøen må jo legges et sted. Og de funksjonsfriske må jo ha kortest mulig avstand til butikken. Det må vi forstå. Men er det lov å okkupere en parkeringsplass på denne måten? Om ikke kjære politi, ta blokka og bøtelegg for ulovlig okkupasjon av HC-parkeringsplass. I løpet av vinteren kan det bli et pent tilskudd til statskassen. Drister meg til å gratulere alle impliserte. Spesielt Sunndal kommune. Mer dustete enn dette er det vanskelig å være.

07.12.23 Edgar Bæverfjord