Det er av største betydning at Todalsfjordprosjektet ikkje stoppar opp. Det er viktig for Nordmøre å få realisert dette sambandet no. Prosjektet står som nr 1 på prioriterte liste for ferjeavløysingsprosjekter.

Ei eventuell utsetjing av av planarbeidet på ubestemt tid kan få negative konsekvenser for prosjektet og i verste fall ende med å renne ut i sanden.

Trykket må derimot haldast oppe for å realisere prosjektet.

Fylkesutval og Fylkesting må no bevilge penger til å fortsette arbeidet og framdrifta med reguleringsplanen og realisering av Todalsfjordprosjektet.

Jørgen Singsdal

Gruppeleiar Sunndal Senterparti