Sunndal Næringsforening har registrert forslaget om å legge ned togbussen til Oppdal, og vil med dette være svært tydelig på at forslaget ikke kan aksepteres.

Togbussen er særlig viktig for reisende som reiser med tog på Dovrebanen, et viktig transporttilbud langs aksen Trondheim-Oslo. Tog er både mer miljøvennlig og ofte rimeligere enn å reise med fly. Legger man ned togbussen, vil det resultere i at færre vil velge tog, og at de som fortsatt ønsker/må ta tog blir tvunget til å kjøre bil til og fra togstasjonen på Oppdal.

Sunndal Næringsforening er forundret over at bærekraftsfylket Møre og Romsdal foreslår å legge ned et tilbud som vil medføre økte klimautslipp.

I tillegg til at togbussen er viktig for de som reiser med tog, er også busstilbudet viktig for andre reisende på aksen Kristiansund-Sunndalsøra-Oppdal.

Dersom man ønsker at flere skal ta bussen, så må busstilbudet styrkes og ikke svekkes slik det foreslås nå. Et godt busstilbud er viktig for å få flere til å velge buss framfor bil. Det er også viktig i reiselivssammenheng i arbeidet med å utvikle Møre og Romsdal som et bærekraftig reisemål. Da blir det helt feil prioritering å legge ned et tilbud som innebærer at reisende blir tvunget til å velge bil og fly, framfor buss og tog.

Sunndal Næringsforening vil på det sterkeste oppfordre fylkestinget i Møre og Romsdal om å opprettholde togbussen, og heller styrke busstilbudet framfor å svekke det.

Sunndal Næringsforening