Vi må gå tilbake til mars 2020. Norge stenges ned på grunn av Covid.

Vi er lydhøre, følger råd og bestemmelser som kommer fra regjerinnga til punkt og prikke...

Det blir snakk om at det MÅ komme en vaksine som kan hjelpe oss ut av denne pandemien! Vaksinen som skal markere,starten på slutten!

Vaksinen kommer til Norge i desember 2020, mindre en 10 mnd etter nedstenging.

Det er de eldre på sykehjem og de sykeste i befolkningen som får de første vaksinene.

Så kommer det til oss som jobber med de syke og eldre. Det er vår tur til å vaksineres.

Diskusjonene går rundt om på vaktrom, avdelinger og andre arenaer, om vi skal si «Ja» til vaksine eller ikke. Det er flere som ytrer seg og er usikre på om de skal ta vaksine! Å ta vaksinen blir omtalt som befolkningens felles dugnad...til tross for at vi er skeptisk, kjenner vi på at vi har lyst å bidra i dugnaden...

Vi som er usikre på om vi ønsker å ta en vaksine som er så hurtig fremstilt, prøver å finne gode argumenter for å kunne stå opp for valget vårt. Det betyr ikke at vi er vaksinemotstandere, men vi er skeptiske. Vi som tviler blir fort dupert...argumenter som, - tenk på de du jobber med, smittefaren, nasjonal dugnad og de som er syke og svake...

Det som ble avgjørende for at vi velger å ta vaksina var «Tar du ikke vaksina, kan du ikke jobbe her!

Hva var det å si? I en tid der Norge var nedstengt, kom plutselig trusselen, gjorde vi ikke det som ble anbefalt, kunne vi risikere å stå uten jobb også!

Vi elsker jobben vår som sykepleiere, gleder oss til å gå på jobb hver dag og ha mulighet til å utgjøre en forskjell for de mange som ikke klarer seg selv lengre.

Hva skulle vi gjøre om vi ikke kunne jobbe innen helse lengre?? Nei, da var det bare å gjøre som «alle» andre», ta vaksina å stole på de råd og anbefalinger som forelå.

Det var med bismak vi sa ja til det.

Så kom dagen vi skulle vaksineres, - AztraZeneca ble satt! Magefølelsen sier at dette burde vi ikke gjøre, men vi lytter dessverre ikke til magefølelsen!

Skulle « Makta» i Norge vært mer kritisk ?

5.mars 2021 ble livet vårt totalt forandret.

Tre år etter er vi spent på veien videre - får vi noen gang livet vårt tilbake ?

Trine Aasen

Siril Beate Hollingen