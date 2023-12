Sentrumsutvikling: Mye mer enn gubb bak blass fasade!

Mens Vebjørn Bergem Sørheim befant seg ute i den store verden, ble det arrangert folkemøte for den nye sentrumsutviklingen på Sunndal kulturhus. Snittalderen på de oppmøtte var antagelig 50+, hvor er de yngre stemmene og hva skal til for å få dem i tale?

Bildet er tatt av arkitekt Ingeborg Barlaup etter folkemøtet 5. des.

Sørheim rasler med sablene når han etter prosjektets første offentlige møte trekker konklusjonen om at det her er tenkt for smalt. «Forgubbing» kaller han prosjektet og bruker det som må være samtidas mest forslitte skjellsord, og et som passer dårlig på nettopp dette prosjektet som i hovedsak drives fram av kvinner mellom 30 og 40 år.

Det kan virke som om konklusjonen er bestemt før prosjektet er gitt en sjanse. Sørheim er heller ikke nådig i sin kritikk av at Fjordfaret arkitektkontor skal bruke noen timer i uka på å sitte på biblioteket for å møte folk. I det glatte lag gir han valget av sted stryk: For et prosjekt som skal rette seg ut mot publikum, er ikke det å låse seg inne bak den blasse fasaden på biblioteket særlig sjarmerende!

Jeg må gripe denne sjansen til å opplyse om bibliotekets hverdag:

Det er ikke mulig å låse seg inne på biblioteket. Det er et åpent rom, med lav terskel og så langt i år har 36.000 besøkende funnet veien inn bak den «blasse fasaden». En vanlig tirsdag rommer barseltreff, avislesere, elever på leksehjelp, studenter og sjakklubb. Onsdager byr på babysang og treff for pårørende til folk som er rammet av demens i tillegg til alle som kommer innom med ulike behov og gjøremål. Torsdag samles mellom 40-60 personer på språkkafe, lørdager leser vi for barnefamilier, mens ukrainsk forening i Sunndal arrangerer lørdagsskole for barn. Innimellom alt det faste har vi stadig arrangement både på dag- og kvelds-tid. Biblioteket består av et bredt mangfold, det blir helt feil å knytte dette opp til forgubbing. Vil du treffe noen du aldri har møtt før: kom på biblioteket. Vil du høre om bytorg og gateliv fra andre land: kom på biblioteket. Nysgjerrig på hva folk savner i hverdagen og hvor skoen trykker: Kom på biblioteket.

Mest av alt jobber biblioteket for å være et sted folk kan møtes på tvers. Økt utlån av barnebøker, økt besøk og et økende engasjement både for deltagelse på arrangement, men også deltagelse i form av ideer til og gjennomførelse av arrangement, viser at vi så langt lykkes – blass fasade eller ei!

De som dro fra folkemøtet tirsdag 5. desember kunne titte opp på et opplyst bibliotek fullt av folk. Denne gangen var det en førsteklasse som hadde juleavslutning mellom bøker og brettspill. Siden biblioteket uansett var åpnet kom et par innom for å låne ski, mens en eldre mann ble sittende på avisrommet med dagens siste kaffetår.

Jeg tar meg den friheten å komme med et forslag: Kom hjem fra utlandet, Sørheim! Bli med på folkemøter, kom på biblioteket, vær en av alle de ulike stemmene som er invitert med på å forme framtida mellom fjella.