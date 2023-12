Innledning. Vi, et gammelt ektepar fra Surnadal, har i over 20 år benytta oss av buss/tog når vi besøker familien, som bor i Slemmestad. Dette har fungert utmerket i alle år.

Kollektivtransport. Buss fra Skei 06.40 til Sunndal. En stor halvtime ventetid der, før togbussen kom fra Kristiansund og tok oss med til Oppdal. 15-20 minutters ventetid før toget kom og fraktet oss til Oslo S. Framme kl. 15, så buss til Slemmestad uten vesentlig ventetid.

Ved retur tok vi tog fra Oslo S kl. 16.02 som korresponderte med togbussen på Oppdal, kl. 21.20. Dersom toget var forsinket og vi ikke rakk togbussen, ble det ordnet med drosje heim, for togselskapet sin regning.

Årets førjulsbesøk, ble kollektivtransport til besvær. Det startet allerede ved bestilling av billetter. På vår forrige togtur ble vi oppfordra av billettør på BaneNor å benytte appen EnTur ved bestilling av billetter, ikke Vy. Da kunne vi bestille billetter fra vi gikk på bussen på Skei og helt til Oslo fikk vi fortalt. Dette var også nå en forutsetning for å få dekket drosje ved eventuelle forsinkelser som førte til at en ikke rakk togbuss fra Oppdal.

Bestilling av billetter. Appen Entur ble lastet ned. Og bestilling av billetter startet. Det viste seg snart at å bestille billett fra Surnadal til togbussen på Sunndal ikke var mulig. Ok, vi gikk over til å bestille togbilletter, men også det stoppet opp. Da det gikk Vy-buss fra Oppdal, måtte den billetten bestilles på Vy-appen. Vi avslutta bestilling på Entur og gikk over på Vy. Der gikk det fint å bestille billetter, sjøl om tidspunkt ikke passet så bra sett i forhold til ankomst Oppdal med togbussen lenger. Det var Vy-buss fra Oppdal, kl. 10.20, til Lillehammer og så tog derfra til Oslo S.

På returen var det tog fra Oslo S til Fåvang. Buss til Ringebu og tog derfra til Oppdal. Vi valgte tog fra Oslo S kl. 14.02 for å være sikker på å rekke togbussen på Oppdal, slik at vi kom oss heim. Fikk våge seg om det ble to timers ventetid på Oppdal.

Kvanne fergeleie. Vi bestilte billetter tidlig i november. Noe senere leser vi i DRIVA at det er startet arbeid ved Kvanne fergeleie og at dette kunne føre til innstilling av fergeavganger. Vi slo oss til ro da det sto at arbeidet skal være ferdig 12.12. Vi skulle reise, 13.12. Noen dager før avreise nye oppslag i Driva om at arbeidet på fergeleiet ville dra ut i tid. Vi kunne også lese om surndaling som ikke kom seg heim fra Sunndal, da vedkommende kom med togbussen fra Oppdal sent på kvelden.

Den 11.12 ringte jeg Fjord 1 for å sjekke om det gikk ferger om morgenen og kvelden der bussen fra Surnadal som korresponderte med togbussen kunne være med. Traff en hyggelig mann som sjekket og sjekket og kunne opplyse at det så greit ut. Etterpå sjekket jeg Fram sine rutetider på nettet. Nytt ruteoppsett for rute 902 fra 12.12 – 31.12, der det gikk fram at de opplysningene jeg fikk fra Fjord 1 stemte. Vi ville komme oss til Sunndal ved avreise 13.12 og heim igjen den 18.12, buss fra Sunndal ankom Skei 23.50.

Avreise. Buss fra Skei kl. 06.25 til Sunndal. Etter en times ventetid på Sunndal kom togbussen fra Kristiansund og tok oss med til Oppdal. En liten times ventetid der, før Vy-bussen kom. Turen gikk greit og vi var framme i Slemmestad ca. kl. 18.00

Heimreise. Mandag den 18.12 var det klart for heimreise. Reisen med tog - buss - tog gikk greit og vi var framme på Oppdal kl. 19.45, litt forsinket. Nå var det å vente på togbussen fra Oppdal kl.21.35. Bussen kom til rett tid og vi gikk for å bestille billetter.

«2 honnør til Surnadal» Sjåføren så opp, «da har vi et problem, det går ikke buss til Surnadal, den er innstilt på grunn av arbeidet på Kvanne fergeleie.» sa han. «Nå tuller du med oss» sa jeg. Jeg sjekket dette rett før jeg dro, ved å ta en telefon til Fjord 1. Jeg fikk da bekrefta at det gikk buss til Surnadal. Dette var også i samsvar med rutetidene til Fram på nettet.»

Men nei, rutetidene var forandret på den korte tiden vi hadde vært borte. Så var det å være med bussen til Sunndal. Klokka nærmet seg 23, rakk akkurat å smette inn døra på Kiwi før de stengte slik at vi kunne kjøpe litt mat. Fikk sjekket inn på Sunndal Hotell via tlf. og fikk oss rom for natten. Tok oss litt mat og la oss. Sto opp kl. 05.30 for å rekke bussen til Surnadal som gikk kl. 06.30. Vi var heime i Førrubotten på Sylte, der vi bor kl. 08.45 og sa til hverandre; «dette vart litt av ei Amerikareise.»

Så til poenget med leserbrevet. Vi blir tutet ørene fulle om det grønne skifte og bærekraft. Om hvor viktig det er at det blir tilrettelagt for å reise kollektivt, slik at vi kjører mindre bil. Og frasen fra de som styrer, om at vi skal ta hele landet i bruk, går stadig igjen.

Kollektivtilbudet i byene og tettstedene er kanskje blitt bedre, men dersom en bor litt lenger ut på det landet som skal tas i bruk, så har kollektivtilbudet aldri vært dårligere enn det er nå, i 2023.

Jernbanebrua. Brua over Lågen ved Ringebu kollapset p.g.a. flommen i august d.å. Hvor lang tid skal det ta å lage ny bru? Så vidt jeg vet er arbeidet ikke påbegynt enda. Det kan ikke være hverken miljøvennlig eller bærekraftig å kjøre buss for tog i månedsvis.

Jeg vet det har ingen hensikt å skrive dette leserinnlegget, men jeg klarer ikke å la være.

Surnadal 20.12.2023

Kjell Smenes