Tirsdag 9. april er andre tirsdag i måneden, og da har Nesset Pensjonistforening medlemsmøte. Presis klokken 15.30 kunne leder Einar Olsen ønske de nær 70 av foreningens medlemmer velkommen. Skikkelig moro med så mange fremmøtte. Etter velkomsten, var det informasjon fra styret som stod på sakskartet. I tillegg til protokoller og plan for tiltak og mål, var spørreundersøkelsen blant medlemmene tema. Rundt 30 av de som var tilstede under medlemsmøtet i mars, hadde gitt tilbakemelding – BRA!

Etter fellessang «Våren kommer nå» med tonefølge og forsang av damene Gunvor Gussiås og Oddrun Dahle, samt Ingar Hoem og Mellvin Steinsvoll på henholdsvis trekkspill og gitar, ble forsamlingen overlatt til Johan B. Sandberg som serverte noen fine velvalgte ord for dagen. Johans ord bar preg av at de ble sagt den 9. april og handlet om vanskelige tider for 84 år siden i Nord-Norge der han selv kommer fra. Johan avsluttet sitt innlegg med sangen «Reis Meg Opp» Acappella.

Dagens publikumstema var samtaler mellom Kurst Asle Arvesen, Odd Arne Langset og Ulrik Molton fra Nesset Historielag. Bjørn Idar Kvernberg fra Nesset Historielag var på plass for å feste samtalene på tape. Under tittelen «Fra Kolstadgata til Champs-Elysees», var samtaleemnet Kurs Asle Arvesens liv som idrettsutøver og idrettsadministrator. Som utøver startet det hele med et bilde fra Kolstadgata på Øverås i Eresfjord, der Kurt Asle som 7 åring, sammen med familie og flere hundre andre deltakere, deltok i den årlige sykkelmønstringen «Eresfjord Rundt».

Johan B. Sandberg i en fullsatt sal. Foto: Mellvin A. Steinsvoll

Senere ble det mye idrett både innenfor friidrett, fotball, langrenn og til slutt og mest alvorlig, mange år som proffsykklist. Profftilværelsen på sykkelsetet startet i Italia, så kom flere år i Danmark og til slutt i England. Kurt Asle ble i sin karriere blant annet; Norgesmester 8 ganger, verdensmester U 23, seier i Postgirot Open, Italia Rundt, Danmark Rundt, Tour de France, Spania Rundt samt deltatt i OL 3 ganger. Kurt Asle har etter at han forlot sykkelsetet, vært svært aktiv som sportsdirektør i flere fremstående sykkelklubber, sist etablering og ledelse av den norske sykkelklubben Uno X som var den første norske profesjonelle sykkelklubben som har delta i Tour de France.

Det ble også under samtalene servert mange gode historier der både Kurt Asle og Odd Arne Langset var involvert. Odd Arne var for øvrig blant de som i en periode, betydde svært mye for Kurt Asles fremgang og muligheter for å satse på sykkelen. Kurt Asle trakk også frem Torbjørn Holen som dessverre døde så alt for tidlig, som en av de gode kreftene i startfasen av sin karriere. Samtalene var interessante og opplysende og ble godt mottatt av tilhørerne. Leder Einar overrakte takk og blomster til panelet.

Medlemsmøtet gikk så over til kaffe og som alltid, nydelige snitter fra søstrene Gunnhild og Karis kjøkken. Etter kaffe og god prat, ble det salg av årer. Leder Einar takket så alle som hadde bidratt med både hjelp og gevinster til åresalget og ikke minst de mange nedlemmer for fremmøtet. En spesiell takk ble rettet mot vårt kjøkkenpersonale søstrene Gunnhild Bugge Dahle og Kari Bugge. Det hele ble avsluttet med fellessang.

Sekretær Mellvin A. Steinsvoll ved Nesset Pensjonistforening