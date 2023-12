Vi som turgåere ble så glad da kommunen endelig ordnet en grusvei langs elven i Svartvassområdet, det er så fint og godt å gå der.

Mye brukt av alle folk, og koselig å sette seg ned på en av benkene og slå av en prat med andre turgåere.

Men skuffelsen ble stor da vi fikk vite at den ikke skulle brøytes og holdes åpen om vinteren.

Så tok denne trivelige og snille karen affære, Espen Kalkvik.

Vi vil rette en stor takk til Espen for at han brøyter og holder veien åpen om vinteren, og håper kommunen gir han kompensasjon for utgifter.

Hilsen

En ivrig turgåer.