Sunndal Arbeiderparti er meget bekymret over fylkeskommunedirektørens forslag om å stanse planarbeidet med Todalsfjordprosjektet.

Todalsfjordprosjektet, og en realisering av en døgnåpen fergefri kryssing av Todalsfjorden, er svært viktig for Sunndal, Surnadal og indre Nordmøre.

Todalsfjordprosjektet står som nr.1 på fylkeskommunens prioriterte liste for fergeavløsningsprosjekter. Det ble vedtatt oppstart av planarbeidet 20.06.2023, en gledens dag på indre Nordmøre.

En utsettelse av planarbeidet på ubestemt tid vil være et kraftig tilbakeslag for hele prosjektet. En utsettelse vil sette hele prosjektet i fare for å ikke bli realisert i det hele tatt.

Sunndal Arbeiderparti forventer at våre medlemmer i fylkesutvalget og fylkestinget, gjennom budsjettbevilgninger, sørger for lønnsmidler til å videreføre planarbeidet.

Sunndal Arbeiderparti minner om dette punktet i fylkesprogrammet til Arbeiderpartiet:

Møre og Romsdal Arbeiderparti vil: … Halde fast på rekkefølga i vedtekne og prioriterte ferjeavløysingar.

Jan Roar Rød

Leder Sunndal Arbeiderparti