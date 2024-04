Til kommende møte i fylkestinget er det foreslått å legge ned bussruten mellom Sunndalsøra og Oppdal. Dette er et av mange tiltak som posisjonen, bestående av FrP, Høyre, Venstre og KrF, har gått inn for.

Vi har forståelse for at fylkeskommunen må kutte ned på utgiftene. Likevel er vårt standpunkt krystallklart: Vi sier nei til kutt av togbussen.

For det første, vil en nedleggelse ramme et kollektivtilbud som er viktig for mange. Mange bruker bussen på denne strekningen, antallet som bruker bussen er økende, og det er grunn til å tro at enda flere vil gjøre det når jernbanebrua på Ringebu igjen er på plass fra 20. mai.

Vi ønsker at folk skal reise kollektivt når de kan, og at kollektivtilbudet alltid skal være det beste alternativet. Det motsatte vil skje dersom fylkestinget legger ned denne ruten. Da vil man med et pennestrøk gjøre bilen til det desidert raskeste og beste alternativet. Det er det motsatte av det vi ønsker, og det er det motsatte av ambisjonene i diverse strategier og planer som fylkeskommunen har.

For det andre, er vi opptatt av en aktiv distriktspolitikk. Vi ønsker at det skal være mulig å bo og trives i hele fylket. Da må vi legge til rette for at det er mulig, og vi må være villige til å betale det som det koster.

Togbussen er god distriktspolitikk. Den gjør det mulig å bo i distriktet, men likevel effektivt og enkelt kunne reise med kollektivtilbudet til byene når man behøver det. Det er verdifullt, og det gjør ruten verdt å ta vare på.

Selv om fylkestinget må gjøre tiltak for å få til innsparinger, er det viktig at disse tiltakene ikke ødelegger for det vi ønsker å få til i fylket, både når det gjelder å skape gode vilkår for næringslivet, å skape bolyst, å skape miljøvennlige reisevaner og å skape en attraktiv region.

FrP, Høyre, Venstre og KrF ønsker å legge ned denne bussruten. På kommende møte i fylkestinget vil vi fremme forslag om å bevare ruten. Det er aldri for sent å snu, og vi oppfordrer posisjonen til å snu.

Jonas Maas Nilsen

Fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne Møre og Romsdal

Silje Alise Ness

Fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal