Fylkeskommunedirektøren foreslår å legge ned Togbussen til og fra Oppdal i sak 34/24. Sunndal Høyre ber Fylkesutvalget om ikke å legge ned dette tilbudet. Buss er det eneste offentlige kommunikasjonsmiddel i aksen Oppdal – Kristiansund. Den er også viktig med tanke transport videre til Molde og Surnadal.

Sunndal Høyre ber om at Togbussen ikke legges ned.

Hovedargumenter for å bevare Togbussen:

Kollektivtransport og buss er bidrag for å bevare miljøet og redusere utslipp. Ved å legge ned bussen vil transporten flyttes over til privatbiler med de konsekvenser det gir. I denne sammenheng er det sentralt at Togbussen har god korrespondanse med øvrig kollektivtransport.

For mange av våre innbyggere er buss det eneste alternativet for transport, da de ikke har førerkort eller bil. Vi ønsker levende og bærekraftige bygder, det betyr at bygdene må ha folk. Folk som trives, bor, arbeider, handler og pendler. For disse er det bussen som gjør at de kan bo på bygdene, og bygdene kan rekruttere nye innbyggere. Sosial inkludering på tvers av alder, økonomi, etnisitet og interesser er viktig for å skape den utviklingen vi ønsker.