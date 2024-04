Togbussen benyttes når det er formålstjenlig av lag i Kristiansund og på Nordmøre som skal til trening, samlinger eller konkurranser i Oslo (521kr), Lillehammer/Hamar området (361kr) og på Nordmøre. Stockholm er og innen rekkevidde for et pristillegg på ca. 550kr.

Dette gjelder også for de som kommer hit utenfra og ønsker å reise fra de samme områdene for å være med på det som skjer på Nordmøre. Og de er vant med å reise kollektivt i motsetning til mange av oss i Møre og Romsdal.

Idretten i Kristiansund og på Nordmøre har ambisjoner, og ønsker å legge til rette for over nevnte typer arrangementer for å trekke folk hit.

Om priser

Prisene er reise fra Kristiansund (fredag 24/5-24) en vei med buss/tog via Oppdal for ungdom 15 år. Forøvrig samme pris for pensjonister og ca. 90 kr dyrere for voksne (kilder: «Entur, Omio og VY» - appene).

For bruk av bil er kostnaden for bileier minimum ca. 2 kr/km (kilde; omtale i Tidens Krav ved Synnøve Nes 29/4-24, basert på årlig rapport fra Opplysningsrådet for Veitrafikken).

Det kommer og snart direkte tog mellom Trondheim-Stockholm. Da kan vi reise rimelig helt ned dit med en billett og kun 2 bytter (Oppdal og Trondheim eller Oslo). Med 6 daglig avganger på Dovrebanen er tilknytningen sør og nord fra Oppdal svært viktig og en ny hverdag for idretten i vårt område.

Investeringer og arrangementer innen idrett

Det er investert betydelige beløp i anlegg av kommuner og idrettslag på Nordmøre. Disse skal drives, og forrentes både økonomisk og i form av helsegevinster. Her kan nevnes Atlanten Stadion 175 mill. kr., Norodd klubbhus 26 mill.kr, skøytehallen Arena Nordvest, Nordmørshallen Straumsnes, KBK-banen, Braatthallen, mfl.

Som eksempel på drift nevnes at treningstevnet på Atlanten Stadion 4. mai tilpasses hurtigbåtens ankomst og avgangstider. Det kommer barn og ungdom helt fra Nord-Trøndelag. Tilsvarende ønsker idrettslagene å utvikle arrangement som inkluderer de som bor/er brukere langs Dovrebanen og Togbussen si rute.

Skøytehallen Arena Nordvest i Kristiansund ble bygget like før koronaen og aktiviteten er nå økende. Vikingeskipet på Hamar er stengt for skøyter i deler av sesongen og da kommer det gjerne grupper av skøyteløpere i alle aldre til Kristiansund i stedet, til trening i en hall som er åpen 6 måneder i året.

Norges nyeste og mest moderne friidrettsbane, Atlanten Stadion forventes å medføre lignende utvikling etterhvert som kollektivtilbudet tilrettelegges. Offisiell åpning er tirsdag 7. mai kl. 16. Alle er hjertelig velkomne til å bli med på åpningen av stadion!

Tidligere samme dag skal Fylkets Samferdselsutvalg behandle saken om «Togbussen» i Kristiansund. Mange kommer dit for å oppleve saken. Det er et åpent møte!

Togbussen brukes hver dag i hele året

I Sunndal er det barn og unge som kombinerer idrettsaktiviteter på Sunndalsøra med andre sosiale ting som bor i kretsene Ålvundeid, Grøa, Gjøra og Ålvundfjord. Disse risikerer nå foreldrene å måtte kjøre og hente og bringe hver dag, og opptil flere ganger. Det blir ikke bare med en biltur pr manglede buss tur.

Og her er det langt. Det er ca. 22km (kostnad 44kr med bil) en vei fra Ålvundfjord til Sunndalsøra og noe lengre derfra til Gjøra, 33.5km (67kr). Det vil si at det er 55 km (110kr) å dra fra en del av kommunen til den andre. Barn og ungdom vi snakker om, ønsker selvfølgelig å kunne møtes og trene og aktivisere seg.

Reduksjon av busstilbudet vil føre til at en vil måtte justere ned aktiviteten da det ikke vil være mulig å få det til praktisk uten kollektiv skyss.

De samme utfordringer oppstår også for Tingvoll kommune.

Bilkostnadene over må ganges med 4 hvis en skal bringe og hente senere på dagen. Det er ganske normalt. Altså 440 kr pr bil en dag med aktivitet på Gjøra for de fra Ålvundfjord. For tilsvarende besøk i kommunesenteret overstiger kostnaden pr bil ca 250 kr for en dag.

Det ser ut til at politikerne, kanskje utilsiktet i harde budsjettforhandlinger, har funnet selve nøkkelen til utenforskapet.

Krøll fra de gamle menn

For på fylkestinget 23/4 ble det vedtatt å legge ned forbindelsen mellom Sunndal og Oppdal. Eller egentlig kan det virke som, rent strategisk for å stoppe trafikken og overnevnte muligheter, den offentlige kommunikasjonen på 35 km mellom Gjøra og Oppdal.

Vi blir nå henvist til fly eller bil i stedet for å gå på bussen Kristiansund-Oppdal. For offentlig samferdsel risikerer nå Nordmøre å bli isolert og forandret til en slags øy.

Med kun et skifte på Oppdal er denne reiseveien håndterlig med kun en ekstra bagasjehåndtering og venting underveis. Og det er krevende nok for frivilligheten med et bytte. Gjerne med grupper av utålmodige barn og mye bagasje.

Vi kan heller ikke se å ha blitt tatt med på høring i anledning denne nedleggelsen etter 116 år sammenhengende med samferdsel denne veien. Da ville vi sagt fra før vedtaket kom. At kjappe folk i administrasjon og politisk ledelse beslutter før vi har blitt hørt er uklokt og unødvendig med tanke på utilsiktede konsekvenser en ikke var oppmerksomme på. Det er og flere enn idretten som berøres her.

Vedtaket protesterer vi derfor mot

Raumabanen via Molde, med 2 ekstra omlastinger, er absolutt ikke et aktuelt og reelt alternativ for Idretten på Nordmøre. Usikkerhet, lengre tid og ekstra av og påstigninger gir stress i logistikken med å følge med grupper av barn og unge.

Det gir unødige ekstra bytter (med bagasjehåndtering og venting) i Molde, Åndalsnes og på Dombås i det været som årstidene byr på. Og det er som kjent krevende til tider.

Et slikt reiseopplegg er derfor uansvarlig og velges bort. Vi blir utslitt gjennom unødig og omstendelig tilknytning til reisa.

En kan ikke forvente at frivilligheten begir seg ut på slikt stress. Arbeidsmiljøet med å være ansvarlige voksne er krevende nok fra før. At man stiller seg gratis til disposisjon får ikke misbrukes.

Å påføre gratis-arbeidende ansvarlige voksne ekstra stress og legge opp til å forsyne seg enda mer av den tiden frivillige bruker er uhørt og kontraproduktivt. Det er noen som ofrer seg for at mange skal ha det greit her.

Ekstrakostnaden for innsats fra frivillige som fylket legger opp til i dette vedtaket er gjennom stresset og ekstratiden (som taes av den enkeltes fritid eller arbeidstid), eller økte kostnader for idrettslagene med fly-alternativet.

Alternativet via Raumabanen er upraktisk og vil ikke bli benyttet. Det ville og gitt ekstra stress med fergen Sølsnes - Åfarnes. Det blir for mye «drassing», koordinering og usikkerhet.

Et slikt samferdselsregime er direkte avvisende og ikke forlokkende for gjester utenfra.

Med ny jernbanebru og 6 daglige avganger med tog fra Oppdal direkte til Østlandet-Innlandet gir dette kun 1 bytte på Oppdal. Attraktiviteten til reiseruta er og økende av andre grunner.

Fylket burde heller sette av midler til markedsføring av togbussen til Oppdal slik at vi i Kristiansund og på Nordmøre blir mer oppmerksomme på denne rimelige reisemåten. Den framstår i dag som et bortgjemt tilbud.

Vi er alle opptatt av bærekraft, og da er det uklokt av fylket å kutte det grønneste, og faktisk det eneste reelle alternativet fra vårt område.

Molde er og blir ei kommunikasjonsmessig bakevje for oss på Nordmøre. Unntaket er for det som skjer internt i fylket. Hverken Møreaksen eller Romsdalsaksen kan forandre på det faktum.

Vi ber om at «togbussen» får fortsette!

Idrettsrådene på Nordmøre:

Surnadal Idrettsråd ved Svein Oddvar Dalen, leder

Sunndal Idrettsråd ved Roy-Arne Wågbø, nestleder

Tingvoll Idrettsråd ved Siw Elin Hafskjær, leder

Kristiansund Idrettsråd ved Tron Kjønnø, nestleder

Aure Idrettsråd ved Geir Magne Lyngvær, leder

Gjemnes Idrettsråd ved Leif-Ståle Engdahl, leder

Averøy Idrettsråd ved Roald Røsand, leder