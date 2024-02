Årene går og årsmøtene i Nesset Pensjonistforening begynner å bli mange. Tirsdag 13. februar ble det 51. årsmøte avholdt på NOS Eidsvåg møterom Eira. Presis på slaget 15:30, kunne leder Einar Olsen ønske de 54 medlemmene velkommen til møtet. Han fortsatte med å ta forsamlingen med på ett minutt stillhet for å minnes de av våre medlemmer som hadde gått bort siden årsmøtet i 2023.

Etter formalitetene med godkjennelse av innkalling og saksliste, ble møtet konstituert med møtedirigent og møtesekretær. Som møtedirigent ble valgt Mellvin Steinsvoll og som møtesekretær ble valgt Gunvor Gussiås. Til å underskrive møteprotokollen sammen med leder, ble valgt Martin Kåre Angvik og Kari Gussiås. Etter de faste årsmøtesaker som årsmelding 2023, revidert regnskap 2023, budsjett 2024 og innkomne saker, gikk årmøtet over til å behandle valgkomiteens forslag.

Det nye styret fikk slik sammensetning: Leder Einar Olsen (ikke på valg), nestleder Gunvor Gussiås (ikke på valg), kasserer Vera Sandnes (ikke på valg), Mellvin Steinsvoll (valgt for 2 år), Else Margrete Misund (valgt for 2 år), Britt Aarstad (valgt for 2 år), Arve Frøseth, (valgt for 2 år). Som vararepresentanter ble Fredny Frisvoll valgt for 1 år, samt Helge Hestad og Torbjørg Karijord valgt for 2 år.

Etter årsmøteforhandlingene, gikk møtet over til info og underholdningsdelen. Som info fra styret, tok leder Einar Olsen for seg planer om datopplæring samt div. turtilbud. Som ny leder av Molde eldreråd, informerte Mellvin Steinsvoll fra arbeidet i eldrerådet. Han var tydelig på at det er viktig at Nesset Pensjonistforening er opptatt av å skape gode relasjoner til eldrerådet og gir innspill i saker som gjelder eldrepolitikken i kommeunen.

Under møtets underholdningsdel, leste nestleder Gunvor Gussiås dikt og som vanlig ble det sunget fellessanger etter toner fra Ingar Hoem og Kolbjørn Klokset på trekkspill og gitar samt forsangerne Gunvor Gussiås og Oddrun Dahle. Fra våre dyktige kjøkkendamer søstrene Gunnhild Bugge Dahle og Kari Bugge, ble det som vanlig servert nydelige snitter og god kaffe.

Åresalg med gevinster fra et rikholdig gevinstbord var siste post på programmet før leder Einar Olsen kunne takke våre kjøkkendamer og de andre som på forskjellige måter hadde deltatt for å gjøre møtet til en trivelig opplevelse. Einar overrakte blomster til Inger Marie Gudbjørnsdatter Harholt og Gunnhild Bugge Dahle som gikk ut av styret. Einar glemte heller ikke å takke de mange fremmøtte. Mellvin Steinsvoll /ref./