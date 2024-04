Solstrålen Ida Helgetun er en skikkelig «fighter»! Hun bor i Romundstadbygda i Rindal sammen med mamma Vilde Garte, pappa Oddmund Helgetun, storebror Mika og lillebror Levi. Foto: Mari Vattøy

Legene ga Ida 40-50 prosent sjanse til å overleve: – Jenta vår valgte livet

Midtveis i svangerskapet fikk Vilde og Oddmund beskjed om at den lille jenta i magen var alvorlig syk. Sjansen for at hun ikke ville overleve utenom mors mage var stor.