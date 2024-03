Nylig presenterte Hydro Sunndal et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 811 millioner kroner for fjerde kvartal 2023 og et samlet resultat på 4 115 millioner kroner for hele 2023.

Det gode resultatet kom samtidig som Hydro Sunndal markerer produksjonsrekord med elektrolyseproduksjon på 427.874 tonn aluminium i 2023.

Dette resultatet – og resultatene fra andre virksomheter i konsernet - danner grunnlaget for bonusen som nå skal utbetales.

– Hydro har en bonusordning gjeldende for alle ansatte i Norge som fyller fastsatte kriterier, blant annet knyttet til ansettelsestid i 2023. For de ansatte på verkene vil det bli utbetalt en bonus i år, på bakgrunn av 2023-resultater, bekrefter informasjonssjef Anders Vindegg overfor Driva.

– Størrelsen på bonusen til den ansatte er avhengig av to komponenter: Et finansielt mål for selskapet og en for måloppnåelsen på verket lokalt, såkalt KPIer – Key Performance Indicators. Av disse to komponentene er det måloppnåelsen på verket som veier tyngst, forklarer Vindegg.

Og hva betyr dette i kroner og øre?

– Potensialet for bonus for ansatte på verkene tilsvarer inntil én månedslønn.