I 11-tida tirsdag formiddag stoppa Utrykningspolitiet (UP) en motorsykkel på Ørskogfjellet i Vestnes etter ei gjennomsnittsmåling.

Motorsykkelen ble målt til å ha kjørt 180 km/t, opplyser operasjonsleder Leif Arne Mork i politiet.

Det er 80-sone på stedet.

– Den unge føreren erkjente kjøringa og samtykka til beslag av førerkortet. Motorsykkelen var modifisert, og ble derfor avskilta, opplyser Mork.

Til Sunnmørsposten sier distriktsleder Anders Sjøtrø i UP at det er akkurat denne type kjøring de frykter akkurat nå.

– Nå kommer sommerdekka på bilene og motorsyklene blir tatt i bruk. Da får vi erfaringsmessig noen slike tilfeller, dessverre. det er trist å se at ungdommen utsetter seg for denne type risiko. Samtidig er vi glade for at vi har patruljer som klarer å fange opp og får stoppa slik kjøring, som heldigvis skjer uhyre sjelden.