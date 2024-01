– Verden er under endring – også kommunale tjenester.

Det sier leder Helge Røv i Surnadal Pensjonistlag (SPL). Laget vil derfor i samarbeid med Surnadal kommune, arrangere et miniseminar om velferdsteknologi i Svorkasalen over mandag over helga.

– Der vil de bli flere innlegg fra ulike aktører, sier Røv.

Videre, sier Røv, vil det bli laget en stand der en leverandør av ulik ny teknologi vil demonstrere og forklare bruken av de.

– Bakgrunnen er at vi som er eldre nå – og de som blir eldre etter senere – må belage seg på at tjenestene mest sannsynlig vil endre karakter og innhold, sier Røv.

SPL mener derfor det er viktig at framtidige brukere får et lite innblikk i hva dette kan innebære.

– Alle interesserte inviteres til et åpent møte for å få informasjon som kan være nyttig å ta med seg når man skal planlegge alderdommen, sier Røv.