Den 1. mars gikk fristen ut for domstolene å gi beskjed til kommunene om antall meddommere som skal velges til hvert utvalg for perioden 2025–2028. Nedenfor kan man se listen på hvem som er registrert som meddommer hittil fra hvert distrikt, og i hvilken domstol.

I et brev fra Domstoladministrasjonen datert 8. januar 2024 til kommunene i Møre og Romsdal, kommer det frem at Møre og Romsdal tingrett har behov for følgende antall alminnelige meddommere:

Møre og Romsdal tingrett har behov for 19 menn og 19 kvinner fra Sunndal, og 16 menn og 16 kvinner fra Surnadal.

Meddommere skal velges i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten.

– Frostating lagmannsrett har nå lagt inn en bestilling av det antallet meddommere vi ønsker fra hver enkelt kommune, skriver Frostating lagmannsrett i et brev til kommunene i Frostating lagdømme.

Siste frist for kommunen til å varsle lagmannsretten om utfallet av valget er 15. september 2024.

For den kommende perioden skal det også velges åtte personer til utvalget for jordskiftemeddommere, med like mange av hvert kjønn. Det er ikke lov å være meddommer i både tingretten og lagmannsretten under samme periode, ellers kan ulike kombinasjoner velges.

– Meddommere og skjønnsmedlemmer er ikke fritatt for valg til utvalget av jordskiftemeddommere, står det i brevet fra Møre og Romsdal jordskifterett til kommunene i Møre og Romsdal jordskiftesogn.

Innbyggere fra Sunndal Type Hilde Blikås Meddommer og jordskiftemeddommer Torgeir Brun Lagmeddommer Ingrid Bruset Meddommer Arve Baade Meddommer Eva Harriet Dahl Lagmeddommer Eva Dahlen Meddommer Ole Ragnar Ekren Lagmeddommer Elin Ellevset Lagmeddommer Ragna Elise Bævre Lagmeddommer og jordskiftemeddommer Gudrun Stamneshagen Evjenth Meddommer Stian Berntsen Froestad Meddommer Norunn Furu Meddommer Kirsti Furu Jordskiftemeddommer Dag Nikolai Gjersvoll Meddommer Odd Helge Ulstein Gravem Meddommer Jarl Gravem Meddommer Bjørg Anne Hafsås Meddommer Peder Johan Hafsås Meddommer og jordskiftemeddommer Linda Hagen Meddommer Turid Haugan Jordskiftemeddommer Eli Hoås Jordskiftemeddommer Mary Ann Lagazo Hundseth Meddommer Christian Semundset Husby Lagmeddommer Gunn Reidun Gravem Isaksen Jordskiftemeddommer Anders Holmen Kamsvåg Meddommer og jordskiftemeddommer Synnøve Kristiansen Meddommer Kåre Sigurd Langseth Meddommer og jordskiftemeddommer Marius Mellemseter Nes Jordskiftemeddommer Magne Nordvik Meddommer Magne Oldervik Meddommer Marta Eunice Pérez Meddommer Solveig Refstie Jordskiftemeddommer Odd Asbjørn Reinset Meddommer Berit Rolandsen Lagmeddommer Marianne Romfo Meddommer Inger Marit Romfo Jordskiftemeddommer Erling Rød Meddommer og jordskiftemeddommer Florian Ricardo Christopher Senn Meddommer Geir Jostein Sliper Lagmeddommer Jan Allan Høgset Smørholm Lagmeddommer og jordskiftedommer Henriette Charlotte Småge Meddommer og jordskiftemeddommer Else Hildur Snøva Jordskiftemeddommer Helene Drege Solheim Meddommer Sigurd Stangvik Meddommer og jordskiftemeddommer Astrid Sæter Lagmeddommer Olav Søderberg Jordskiftemeddommer Henning Aaram Vike Jordskiftemeddommer Atle Wibe Lagmeddommer og jordskiftedommer Rita Wærnes Lagmeddommer Roy-Arne Wågbø Meddommer Oddrun Waagen Meddommer Monica Øien Meddommer

Innbyggere fra Surnadal Type Kjersti Berset Meddommer Harald Bredesen Lagmeddommer Ola Bruset Jordskiftemeddommer Aud Janne Bævre Jordskiftemeddommer og meddommer Gunhild Bøklep Bøe Lagmeddommer Jo Fugelsøy Jordskiftemeddommer Odd Magne Gulla Meddommer Maybrit Olesen Hakstad Jordskiftemeddommer Tor Rune Halset Lagmeddommer Torstein Hamnes Meddommer Odd Magne Haugen Jordskiftemeddommer Liv Hjelen Jordskiftemeddommer Oddny Elisabet Hoem Lagmeddommer Gabriela Holten Meddommer Lilli Husby Meddommer Trond Håskjold Meddommer og jordskiftemeddommer Jens Einar Indergård Jordskiftemeddommer og meddommer Rune Bendix Kjølstad Meddommer Mikkel Kvammen Meddommer Lars Inge Kvande Jordskiftemeddommer Kjell Løfald Meddommer Mette Helen Strand Mikkelsen Meddommer Oddvar Mikkelsen Jordskiftemeddommer Ragnhild Ansnes Moe Meddommer Jan Terje Moen Meddommer Hege Sæther Moen Jordskiftemeddommer Mary Lovise Moen Lagmeddommer Tove Mogstad Lagmeddommer Olav Mogstad Meddommer Bente Mosbakk Meddommer Margit Møllenhus Meddommer Tove Naterstad Meddommer Anne Ragnhild Nes Jordskiftemeddommer Inger Nordby Meddommer Ola Nordvik Jordskiftemeddommer Solvor Røen Jordskiftemeddommer Mona Rita Brøske Rønning Meddommer Helge Røv Meddommer Per Gunnar Sande Jordskiftemeddommer Olav Jan Settemsdal Lagmeddommer Markus Andersen Solem Meddommer Åse Torill Solli Lagmeddommer Magne Sollid Meddommer Ane Mogstad Strand Meddommer og jordskiftemeddommer Lill Therese Svensli Meddommer Svein Sylte Jordskiftemeddommer Janne Sæter Meddommer og jordskiftemeddommer Jon Magne Sæter Meddommer Stig Sæter Lagmeddommer Arve Vasskog Lagmeddommer Mari Vattøy Meddommer og jordskiftemeddommer Peder Kristen Øye Meddommer Guro Aarnes Jordskiftemeddommer Alf Bjarte With Aasgård Meddommer

Innbyggere fra Rindal Type Ola Løseth Bakken Jordskiftemeddommer Ola Eirik Bolme Meddommer Tove Holsæter Bolme Lagmeddommer Jahn Gunnar Fosseide Meddommer Helga Furuhaug Jordskiftemeddommer Jarle Hamnes Jordskiftemeddommer Lars Ole Heggem Lagmeddommer Ole Morten Helgetun Jordskiftemeddommer Odd Inge Kvernberg Meddommer Erik Landsem Meddommer Kirsti Barbo Landsem Jordskiftemeddommer Jorunn Løset Løfald Jordskiftemeddommer Ingebrigt Løfald Meddommer Camilla Løften Meddommer Tore Mogset Jordskiftemeddommer Wenche Mykkelgård Jordskiftemeddommer Robert Nergård Lagmeddommer Mona Bolme Nonstad Meddommer Anne Norli Meddommer Bente Rikstad Jordskiftemeddommer Kari Mette Skjølsvold Meddommer Even Halgunset Svanem Jordskiftemeddommer Marte Trønsdal Meddommer Anne Kristin Ryggvik Lagmeddommer

Innbyggere fra Heim Type Roger Aune Meddommer Einar Nelvin Botten Meddommer Jørn Ola Engdal Jordskiftemeddommer Marc Fabrega Lagmeddommer Anne Jenny Flenstad Meddommer Helga Hjorthol Grønset Meddommer Roar Haukvik Meddommer Even Hendseth Meddommer Per Arne Kaarstad Lagmeddommer John Kårøy Meddommer Marte Iren Fjelnsetnes Langø Meddommer Andreas Ven Langø Lagmeddommer Marit Lian Meddommer Henny Belsvik Lund Meddommer Hanna Belsvik Lund Lagmeddommer

