Snart braker det løs med premiere på årets avgangsrevy, «Inflasjon – en skyhøy revy». Premieren er fredag 9. februar, og forestilling nummer to er dagen etter.

– Nå er billettsalget fullt i gang så husk å sikre dere billetter, sier Eirin Øyen i en pressemelding på vegne av avgangselevene på Sunndal videregående skole.

Lyst på en kveld full av latter? Bli med å se en latterfull og spennende revy. Opplev et fyrverkeri av sketsjer, sang og dans som garantert får deg til å smile bredt.

– Publikum kan vente seg en revy med mye morsomt innhold! Flere artige ideer fra avgangselever som har mye å komme med. Både sanger, skuespill og filmer, sier revysjef Silje Røen.

Tiden nå går på full øving og siste finish for å få alt klart til premiere. Snart flytter revygruppa inn i hovsalen, og det gleder de seg utrolig mye til.

– Vi alle har jobbet hardt og lenge med revyen, og det kommer til å fortsette slik helt frem til premieren, så vi får satt opp en bra revy, forteller Røen.

«Inflasjon - en skyhøy revy» er navnet på revyen. Et navn som spiller på dagens inflasjon av penger, og andre forhold i samfunnet. Hvordan påvirker det oss? Politiske skandaler vil bli tatt opp på en humoristisk måte samt snacks fra lokalsamfunnet. Dette kommer frem i pressemeldingen.

– Vi er i oppløpet med revyen og gleder oss til å vise hva vi har fabrikkert det siste halvåret, legger Øyen til.

Revysjefen oppfordrer alle til å sikre seg billetter.

– Jeg vil oppfordre alle til å komme å se revyen! Jeg tror det vil bli verdt det! Det har vært satt opp revy i flere år bak i tid, og vi er glad for at det endelig er vår tur. Jeg håper også at revyen fortsetter i mange år fremover, slik at de som kommer etter oss får opplevd dette de også, avslutter Røen.

– Sett av datoen 9. og 10. februar og sikre deg billetter, dette vil du ikke gå glipp av, sier Øyen.

Billettsalget startet for publikum onsdag morgen, de kan bestilles på nett og kjøpes på kulturhuset.