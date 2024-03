– Å være forelder i en dag med et mangfold av gode råd og ekspertise på alt som gjelder foreldrerollen i stort og smått, er krevende, skriver Magne Bjorli i en pressemelding.

Mandag 11. mars inviteres alle foreldrene med barn i barnehage i Sunndal til felles foreldremøte. Temaet for møtet blir «barn og helse – foreldrerollen i dag.»

– Helsestasjonen, folkehelsekoordinator, tannhelsetjenesten og barnehagetjenesten inviterer til en kveld med informasjon og dialog knyttet til Rammeplanens kapittel om «kropp, bevegelse, mat og helse», uttaler Bjorli.

Foreldremøtet blir holdt i Hovshall ved Sunndal kulturhus.

– For å få et anslag på antall deltakere trenger vi påmelding via forms.

Påmeldingen kan gjøres her.