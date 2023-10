HJEM: Ane og Jøran Nerdal med minstemann Lars hjemme på Nerdal gard. Foto: Gunhild Nyaas

Ane og Jøran har funnet drømmejobben: – Potensialet er jo her

Ane og Jøran Nerdal tok valget om å ta over familiegården til Ane ved innfallsporten til Innerdalen. Nå er drømmen å bygge et levebrød for to av gårdens ressurser.